‘Happy Jack’ reunirá a Charlie y Martin Sheen como padre e hijo

La nueva comedia de AMC comenzará producción en 2027 y seguirá a un padre que enfrenta diferencias generacionales tras conocer al novio de su hija

Charlie Sheen y su padre, Martin Sheen, volverán a compartir pantalla como padre e hijo en "Happy Jack", la nueva comedia de situación de AMC.

En esta nueva serie, Charlie dará vida a Jack, un “holgazán empedernido” con dos hijas: Kate, quien está al frente de la empresa familiar, y Sam, una joven rebelde que lleva a casa a su nuevo novio, un “exbanquero de inversiones convertido en gurú de la vida en furgoneta”.

El conflicto comienza cuando Jack descubre que él y el nuevo novio de su hija tienen la misma edad. La situación llevará al protagonista a cuestionarse su papel como padre y decidir si continuará pensando solo en sí mismo o aprovechará una última oportunidad para formar parte de la vida de sus hijas.

Por su parte, Martin Sheen dará vida al abuelo de las protagonistas, un personaje descrito como el responsable de que sus nietas sean “maravillosas”.

Este nuevo proyecto marcará el regreso de ambos actores a la pantalla chica, donde compartirán de nueva cuenta una relación de padre e hijo, ahora dentro de una comedia de situación.

La primera temporada de "Happy Jack" comenzará a producirse a principios de 2027 y será grabada con público en directo en los estudios Warner Bros., en el mismo estudio donde se grabó "Friends".

Esta nueva serie llevará a Charlie y Martin Sheen nuevamente como padre e hijo a través de una historia centrada en la familia, las diferencias generacionales y la oportunidad de Jack de cambiar su relación con sus hijas.