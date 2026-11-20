La actriz de "Bridgerton" compartirá créditos con Nick Jonas en "The More the Merrier", una película navideña que prepara Netflix

La plataforma de streaming prepara una nueva comedia romántica para su catálogo navideño y reunirá en pantalla a Nick Jonas y Hannah Dodd, actriz conocida por interpretar a Francesca Bridgerton en la exitosa serie "Bridgerton". La producción llevará por título "The More the Merrier" y contará una historia de amor que comienza a partir de una inesperada responsabilidad familiar.

La incorporación de Dodd al proyecto fue reportada por Deadline, que informó que la actriz compartirá el papel protagónico con el cantante y actor estadounidense, quien también participará como productor de la película.

¿De qué tratará The More the Merrier?

La historia seguirá a un hombre soltero, interpretado por Nick Jonas, que disfruta de una vida sin compromisos y dedica gran parte de su tiempo al trabajo. Sin embargo, su rutina cambiará por completo cuando inesperadamente tenga que hacerse cargo del bebé de su primo.

Mientras intenta adaptarse a su nueva responsabilidad y aprender a cuidar al pequeño, aparecerá la madrina del niño, interpretada por Hannah Dodd, quien llegará durante las fiestas decembrinas con la intención de obtener su custodia.

El desacuerdo entre ambos personajes dará paso a una relación inesperada que evolucionará hacia una historia romántica. La película combinará situaciones familiares, conflictos por la custodia del menor y el ambiente propio de las celebraciones navideñas.

¿Quiénes participan en la nueva película de Netflix?

La dirección estará a cargo de Ari Sandel, cineasta que ha trabajado en producciones como "The DUFF" y "Goosebumps 2: Haunted Halloween". El guion fue escrito por Tamara Chestna, quien también participará como productora.

El equipo de producción incluye a Steve Barnett, de Monarch Media; Mark Ross, de Lincoln Road Films; y Spencer Berman y Nick Jonas, por medio de Powered by Jonas. Alan Powell y Vicky Patel estarán a cargo de la producción ejecutiva por parte de Monarch Media.

Hasta el momento, Jonas y Dodd son los únicos integrantes del elenco anunciados oficialmente.

Hannah Dodd continúa su trayectoria después de Bridgerton

La participación de Hannah Dodd en esta película representa un nuevo proyecto para la actriz británica, quien ganó mayor reconocimiento internacional por su papel como Francesca Bridgerton en la producción de Netflix.

Con "The More the Merrier", Dodd pasará del universo de época de la serie romántica a una historia contemporánea ambientada durante las fiestas navideñas, en la que compartirá protagonismo con Nick Jonas.

Netflix todavía no ha anunciado una fecha oficial de estreno para la película ni ha confirmado cuándo llegará a su catálogo. Tampoco se han revelado más integrantes del reparto.

La producción se perfila como parte de las próximas apuestas románticas de la plataforma para la temporada navideña, aunque los detalles sobre su lanzamiento y los avances oficiales deberán esperar a nuevos anuncios.