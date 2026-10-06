Halle Berry reaparece con su hijo tras orden de restricción

La reconocida actriz fue vista divirtiéndose en un parque de trampolines en Los Ángeles junto a su menor y su prometido Van Hunt.

La actriz Halle Berry pasó el fin de semana junto a su hijo Maceo, a pesar de la orden de restricción temporal que obtuvo en su contra su expareja, el actor francés Olivier Martinez. De acuerdo con un testigo, la ganadora del Oscar, de 60 años, acudió el domingo 4 de octubre a un parque de trampolines, en Los Ángeles, acompañada de su prometido, el músico Van Hunt, y del menor, de 12 años.

Según este testigo, madre e hijo fueron vistos conversando antes de que Maceo se integrara a un partido de fútbol. Durante la visita, un admirador se acercó a pedirle una fotografía, pero la actriz declinó con amabilidad y explicó que estaba pasando tiempo con su hijo. Quienes la vieron describieron su actitud como relajada.

Esta salida ocurre en medio de una disputa legal familiar. El pasado 1 de octubre, Martinez obtuvo una orden de restricción temporal que limita la convivencia de Berry con el menor. Sin embargo, el juez negó la petición de prohibirle por completo el contacto con Maceo, mientras se resuelve la solicitud de custodia exclusiva presentada por el actor.

En su demanda, Martínez acusa a Berry de haber agredido físicamente a su hijo durante un incidente ocurrido el 26 de septiembre, en el que, según su versión, la actriz se habría abalanzado sobre el menor y lo habría tomado del cuello. Hasta el momento, se trata únicamente de acusaciones que no han sido probadas ante la corte. El caso continuará en los tribunales de California.



Con información de Marlene del Bosque.