Hallan sin vida en Atenas a creadora de 'Teherán'

La productora israelí Dana Eden, cocreadora de la serie ‘Teherán’, fue encontrada muerta en un hotel de Atenas mientras supervisaba la cuarta temporada

La productora israelí Dana Eden, reconocida por cocrear la serie Teherán, fue hallada sin vida el domingo 15 de febrero en una habitación de hotel en el centro de Atenas, Grecia.

Eden, de 52 años, se encontraba en la capital griega desde el 4 de febrero para supervisar el rodaje de la cuarta temporada del thriller de espionaje, producción emitida por Apple TV+ y galardonada con un Emmy Internacional en 2021.

De acuerdo con reportes oficiales, fue su hermano quien la encontró alrededor de las 20:15 horas, luego de que no respondiera mensajes ni llamadas.

Investigación en curso

La policía griega inició una investigación y ordenó la práctica de una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Las primeras líneas de indagatoria apuntan a un posible suicidio, aunque las autoridades han señalado que no existen indicios de crimen o participación de terceros.

Algunos medios reportaron la presencia de medicamentos en la habitación y hematomas en el cuerpo, pero la emisora pública israelí KAN descartó versiones sobre un hecho violento.

Referente de la televisión israelí

La productora, cofundadora de Dana and Shula Productions, fue pieza clave en el impulso de contenidos israelíes hacia audiencias internacionales. “Teherán”, estrenada en 2020, obtuvo el Premio Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática y se convirtió en un éxito global.

En su discurso de aceptación del galardón, Eden destacó que la serie buscaba mostrar el lado humano detrás de los conflictos políticos, promoviendo el entendimiento entre pueblos.

Diversas figuras del ámbito cultural en Israel lamentaron su fallecimiento y resaltaron su impacto en la industria audiovisual.

Se espera que los resultados de la autopsia aporten mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte, mientras la noticia continúa generando conmoción en el medio artístico internacional.