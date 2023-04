Hallan muerto a Paul Cattermole, vocalista del 'S Club 7'

Paul Cattermole, vocalista de 'S Club 7', ha muerto a los 46 años, confirmó su familia este viernes en un comunicado.

La noticia del fallecimiento de Paul Cattermole se da semanas después de que la banda británica de pop anunciase una gira para celebrar el 25 aniversario de su formación.

He will be so deeply missed by each and every one of us. We ask that you respect the privacy of his family and of the band at this time. (2/2)