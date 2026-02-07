Halftime Shows más memorables e icónicos de la historia

Es imposible olvidar presentaciones históricas como la de Michael Jackson, Paul McCartney, Kathy Perry y muchos más marcaron la evolución del espectáculo

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los espectáculos musicales más influyentes del mundo, superando el ámbito deportivo para consolidarse como un evento cultural global.

Aunque el partido representa la culminación de la temporada de la NFL, millones de espectadores siguen la transmisión principalmente por el Show de Medio Tiempo o Halftime Show, una producción que mezcla música, escenografía, coreografías y narrativa visual.

Desde su primera edición en 1967, el espectáculo ha evolucionado hasta convertirse en un referente de la industria del entretenimiento. A lo largo de las décadas, el escenario ha reunido a leyendas musicales, presentaciones históricas y momentos que marcaron el rumbo del espectáculo en vivo.

Cómo el medio tiempo del Super Bowl pasó de bandas escolares a espectáculo global

El Super Bowl inició a finales de la década de los sesenta con presentaciones encabezadas por bandas estudiantiles estadounidenses, como la Banda de la Universidad de Arizona y Grambling State en 1967. Durante varias décadas, el formato mantuvo espectáculos temáticos con músicos locales, tributos culturales y producciones institucionales.

La transformación comenzó en 1991 con la participación de New Kids on The Block, un intento por atraer audiencias jóvenes. Sin embargo, el cambio definitivo ocurrió en 1993 con la actuación de Michael Jackson, quien redefinió el concepto del espectáculo musical dentro del evento deportivo.

Halftime Show más memorables de la historia

La actuación de Michael Jackson en 1993 marcó un antes y un después en la historia del medio tiempo del Super Bowl. El escenario se transformó en una puesta teatral donde el vestuario militar diseñado por Michael Bush, la pirotecnia y las coreografías milimétricas construyeron un espectáculo de escala monumental. Uno de los momentos más impactantes ocurrió incluso antes de que comenzara la música, cuando Jackson permaneció completamente inmóvil durante más de un minuto, dominando el estadio con una tensión escénica que mantuvo al público en absoluto silencio antes de desatar la euforia colectiva.

En 1999, el escenario se llenó de una fusión musical vibrante cuando Gloria Estefan y Stevie Wonder encabezaron un espectáculo que integró soul, salsa y swing junto a Big Bad Voodoo Daddy. La producción combinó ritmos festivos, arreglos musicales dinámicos y una energía escénica que reflejaba diversidad cultural.

Un año después, el Super Bowl celebró el inicio del nuevo milenio con Tapestry of Nations, una presentación encabezada por Christina Aguilera, Phil Collins, Enrique Iglesias y Toni Braxton, que apostó por un mensaje global de unidad a través de la música, con una escenografía colorida y un montaje coreográfico diseñado para resaltar la diversidad internacional.

El 2001 consolidó la tendencia de espectáculos colaborativos al reunir a Aerosmith con figuras del pop como ‘N Sync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly. La mezcla de géneros musicales generó un espectáculo que conectó distintas generaciones y estilos, con interpretaciones compartidas que transformaron el escenario en una plataforma donde el rock y el pop convivieron en una misma narrativa musical.

En 2005, Paul McCartney apostó por la nostalgia colectiva con un espectáculo centrado en clásicos de The Beatles y Wings. Su presentación evocó recuerdos generacionales a través de un repertorio que apeló a la memoria musical del público, creando un ambiente emotivo que contrastó con producciones visuales más complejas de otros años.

Dos años después, en 2007, Prince protagonizó una presentación que muchos consideran la mejor en la historia del evento. Su interpretación de “Purple Rain” bajo la lluvia convirtió el espectáculo en una escena icónica donde música y clima se fusionaron para crear una postal inolvidable.

El nivel de producción volvió a elevarse con Katy Perry en 2015, quien apostó por un espectáculo visual cargado de fantasía escénica. Su entrada sobre un león mecánico marcó uno de los momentos más recordados del evento, complementado por múltiples cambios de vestuario, coreografías dinámicas y una escenografía que transformó el escenario en un universo visual lleno de color y efectos especiales.

En 2017, Lady Gaga reforzó la tendencia de espectáculos teatrales con un show individual que combinó acrobacias aéreas, cambios escénicos y una narrativa visual en constante movimiento. Su actuación se caracterizó por la precisión coreográfica, la intensidad vocal y una puesta en escena diseñada para mantener un ritmo continuo que capturó la atención del público de principio a fin.

La edición de 2020 reunió a Jennifer Lopez y Shakira junto a Bad Bunny y J Balvin en un espectáculo que puso en el centro la representación latina dentro del evento deportivo. La producción destacó por la mezcla de ritmos, coreografías sincronizadas y elementos visuales que reflejaron identidad cultural, convirtiendo el escenario en una celebración musical que conectó con audiencias internacionales.

En 2022, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar encabezaron un espectáculo que rindió homenaje al legado del hip hop. La presentación integró escenarios inspirados en la cultura urbana y reunió éxitos representativos del género. El impacto del show fue tal que se convirtió en el primer Halftime Show en ganar un premio Emmy, consolidando su relevancia dentro de la historia del entretenimiento televisivo.

Lista completa de todos los shows de medio tiempo del Super Bowl

1967 - Bandas de la Universidad de Arizona y Grambling State

1968 - Banda de Grambling State

1969 - America Thanks | Banda de la Universidad Florida A&M

1970 - Carol Channing

1971 - Banda de Florida A&M

1972 - Saludo a Louis Armstrong | Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt y los Marine de Estados Unidos

1973 - Happiness Is | Banda de la Universidad de Michigan y Woody Herman

1974 - A Musical America | Banda de la Universidad de Texas

1975 - Tributo a Duke Ellington | Mercer Ellington y la banda de Grambling State

1976 - 200 Years and Just a Baby | Tributo al bicentenario de EUA

1977 - It's a Small World

1978 - From Paris to the Paris of America | Tyler Apache Belles, Pete Fountain y Al Hirt

1979 - Super Bowl XIII Carnival, Saludos al Caribe | Ken Hamilton y bandas caribeñas

1980 - Saludo a la Big Band Era | Up with People

1981 - Festival de Mardi Gras

1982 - Saludos a los 60s y Motown

1983 - KaleidoSUPERscope

1984 - Saludo a las superestrellas del cine

1985 - A World of Children's Dreams

1986 - Beat of the Future

1987 - Saludos al 100 aniversario de Hollywood

1988 - Something Grand | 88 pianos, Rockettes y Chubby Checker

1989 - Be Bop Bamboozled | 3-D effects

1990 - Saludo a New Orleans y Peanuts | Irma Thomas, Pete Fountain y Doug Kershaw

1991 - A Small World | New Kids on the Block

1992 - Winter Magic | Gloria Estefan, Brian Boitano y Dorothy Hamill

1993 - Michael Jackson

1994 - Rockin' Country Sunday | Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna y Naomi Judd

1995 - Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye | Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval y Miami Sound Machine

1996 - Diana Ross

1997 - Blues Brothers Bash | Dan Aykroyd, John Goodman y James Belushi

1998 - Tributo Motown | Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves y The Temptations

1999 - Stevie Wonder, Gloria Estefan, Big Bad Voodoo Daddy y Savion Glover

2000 - Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton

2001 - Aerosmith, ‘N Sync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly

2002 - U2

2003 - No Doubt, Shania Twain y Sting

2004 - Janet Jackson, Nelly, Justin Timberlake, Kid Rock y P. Diddy

2005 - Paul McCartney

2006 - The Rolling Stones

2007 - Prince

2008 - Tom Petty and The Heartbreakers

2009 - Bruce Springsteen and the E Street Band

2010 - The Who

2011 - The Black Eyed Peas, Usher y Slash

2012 - Madonna

2013 - Beyoncé

2014 - Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers

2015 - Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott

2016 - Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars

2017 - Lady Gaga

2018 - Justin Timberlake

2019 - Maroon 5, Travis Scott y Big Boi

2020 - Shakira, Jennifer Lopez, Bad Bunny, J Balvin y Emme Muñiz

2021 - The Weeknd

2022 - Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige

2023 - Rihanna

2024 - Usher y artistas invitados

2025 - Kendrick Lamar y SZA

2026 - Bad Bunny

El show de medio tiempo continúa evolucionando como una plataforma donde convergen música, cultura pop y espectáculo global, consolidándose como uno de los momentos más esperados del calendario deportivo y musical.