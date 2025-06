Hailee Steinfeld y Josh Allen se casan en California

El sábado 31 de mayo la actriz Hailee Steinfeld y el jugador de los Buffalo Bills, Josh Allen se casaron en una hermosa ceremonia en California.

Según reportes, la boda fue íntima pero glamorosa, con Hailee luciendo un vestido blanco sin tirantes, guantes largos y un velo, mientras que Josh llevaba un esmoquin negro clásico.

La pareja, que se comprometió en noviembre de 2024, celebró su unión en un exclusivo resort, con detalles como jardines decorados con rosas blancas.

La pareja intercambió votos bajo un dosel blanco rodeado de rosas blancas, mientras los invitados observaban desde sillas blancas.

🚨 Hailee Steinfeld and Josh Allen are now MARRIED. pic.twitter.com/xF2xJpwrHG