Marvel confirmó que Hailee Steinfeld retomará su papel de Kate Bishop en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026

El universo cinematográfico de Marvel sumará nuevamente a Hailee Steinfeld en sus filas. La actriz volverá a interpretar a Kate Bishop en la esperada película Avengers: Doomsday, luego de que Marvel Studios y Disney Animation hicieran oficial su participación mediante una publicación en redes sociales.

El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores de la franquicia, pues se dio a conocer a través de un video relacionado con la promoción de Hexed, la próxima producción animada de Disney en la que también participa Steinfeld.

Una silla reveló su regreso a Marvel

La confirmación llegó con un video publicado el domingo en las cuentas de Instagram de Marvel y Disney. En la grabación, la intérprete aparece durante las actividades promocionales de Hexed cuando descubre que, en lugar de una silla identificada con el nombre de esa película, recibió una perteneciente a otra producción.

"Hola, estoy aquí con mi película 'Hexed', pero parece que entregaron una silla de una película diferente", comenta Steinfeld mientras muestra una silla negra de director que lleva su nombre y está relacionada con Avengers: Doomsday.

La publicación acompañó el momento con un mensaje que confirmó su participación: "Mira a Hailee Steinfeld en 'Hexed' de Disney antes de que regrese en 'Avengers: Doomsday'".

Kate Bishop y su trayectoria en el MCU

La actriz se incorporó al universo de Marvel en 2021 con la serie Hawkeye, disponible en Disney+, donde compartió pantalla con Jeremy Renner, quien interpreta a Clint Barton, el arquero conocido como Ojo de Halcón.

En la historia, Kate Bishop es una joven arquera que admira las habilidades de Barton y termina involucrándose en sus aventuras. Su aparición también abrió la posibilidad de que el personaje tuviera un papel importante en el futuro de los superhéroes de Marvel.

Posteriormente, Steinfeld volvió a interpretar a Bishop en una escena poscréditos de The Marvels (2023). En esa secuencia, coincidió con Kamala Khan, interpretada por Iman Vellani, además de otros personajes vinculados con la franquicia.

En una entrevista anterior con Variety, la actriz habló sobre lo que significa dar vida a esta figura de los cómics y la posibilidad de convertirse en una inspiración para el público.

"Kate Bishop es un personaje que me habría encantado tener mientras crecía: alguien completamente ambiciosa, decidida y disciplinada, que se propone hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos", expresó.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La nueva entrega de los Vengadores llegará a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026. La película estará dirigida por Anthony y Joe Russo, cineastas que anteriormente estuvieron al frente de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

La producción contará con un amplio reparto de figuras que han formado parte de distintas etapas del universo cinematográfico de Marvel, entre ellas Robert Downey Jr., quien asumirá el papel de Victor von Doom, conocido como Doctor Doom.

El regreso de Hailee Steinfeld representa una nueva aparición de Kate Bishop dentro de la franquicia. Sin embargo, todavía no se han revelado detalles sobre la importancia que tendrá el personaje en la historia ni el tiempo que aparecerá en pantalla.