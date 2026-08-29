Hacen colaboración Paty Cantú y Matisse con nuevo tema

La intérprete mexicana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para confirmar el lanzamiento del sencillo en conjunto.

Paty Cantú sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración junto a la agrupación mexicana Matisse titulada "La Ridícula Idea".

El sencillo formará parte de su próximo EP, "Basado en una historia real", y se lanzará oficialmente en plataformas digitales el próximo 3 de septiembre.

En una emotiva publicación en Instagram, la intérprete de "Suerte" compartió una reflexión para todos sus seguidores, con un fragmento de la canción cantada por los cuatro artistas.

"Hay personas que queremos querer siempre. Aún si ellos no pueden querernos de vuelta. Y que nos han marcado tanto, que pensarlos y llorarlos se vuelve nuestro derecho. No hacerlo sería… ridículo". Agregó la cantante.

La colaboración, calificada por la propia artista como una colaboración soñada, ha generado gran expectativa entre los seguidores del pop en español, acumulando miles de interacciones y comentarios tras confirmarse el estreno tanto de la canción como del material discográfico.