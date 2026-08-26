Hace Sydney Sweeney extrema acrobacia en el aire

La actriz estadounidense compartió un video realizando la técnica 'wing walking' al pararse sobre el ala de un biplano en vuelo.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney sorprendió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram donde realiza la extrema maniobra de caminar o pararse sobre el ala de un avión en pleno vuelo, mejor conocida como "wing walking".

La intérprete de "Con todos menos contigo" acompañó su publicación con un mensaje para el actor de "Misión Imposible".

"Cuidado Tom Cruise", agregó la actriz.

En la publicación, Sweeney aparece sujetada con arneses de seguridad sobre el ala superior de una avioneta biplana; en todo el video se pudo observar a la actriz de "Inmaculada", sonriendo y saludando a la cámara mientras la aeronave realiza maniobras en el aire.

El video comienza con ella en primer plano, observando cada detalle de las caras y emociones que está sintiendo, para después pasar a un plano donde observamos la perspectiva de la actriz.



Al final del video se comparte la perspectiva del vuelo; una persona se encargó de grabar cómo la avioneta da vueltas con Sydney sujeta a la ala de la nave aérea.