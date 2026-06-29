Hace princesa de Gales reto para apoyar lucha contra el cáncer

En marzo de 2024, Catalina informó públicamente que estaba recibiendo tratamiento contra un cáncer que le fue detectado tras una cirugía abdominal.

Más allá de sus compromisos oficiales, la princesa de Gales, Catalina, decidió convertir una experiencia personal en una causa de apoyo para miles de personas. Este fin de semana completó el exigente desafío de los Tres Picos, una prueba de resistencia que consiste en ascender las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas, con el objetivo de concienciar sobre el cáncer y recaudar fondos para el hospital donde recibió tratamiento.

La integrante de la familia real británica compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que el reto representó una oportunidad para reflexionar sobre la vida después de un diagnóstico de cáncer y contribuir a mejorar la atención que reciben los pacientes.

Una experiencia marcada por el cáncer

En marzo de 2024, Catalina informó públicamente que estaba recibiendo tratamiento contra un cáncer que le fue detectado tras una cirugía abdominal realizada a principios de ese año. Meses después, en enero de 2025, comunicó que la enfermedad se encontraba en remisión y comenzó a retomar gradualmente sus actividades oficiales.

Al recordar ese proceso, la princesa señaló que el cáncer transforma profundamente la vida de quienes lo enfrentan y de sus familias, ya que no solo afecta la salud física, sino también el bienestar emocional y psicológico.

"El cáncer no solo afecta al cuerpo. Cambia cómo piensas y sientes y afecta profundamente a todos los aspectos de la vida".

Asimismo, destacó que atravesar el tratamiento requiere mucho más que atención médica convencional.

"Lo sé por experiencia personal, y el camino a través y después del tratamiento requiere más que medicina".

¿En qué consiste el reto de los Tres Picos?

El desafío contempla el ascenso al Ben Nevis, en Escocia, con una altura de 1,345 metros; al Scafell Pike, en Inglaterra, de 978 metros; y al Snowdon o Yr Wyddfa, en Gales, que alcanza los 1,085 metros.

En conjunto, el recorrido suma aproximadamente 37 kilómetros y más de 3,000 metros de desnivel acumulado, lo que convierte a esta prueba en una de las más demandantes para excursionistas y deportistas de resistencia.

Impulsa atención integral para pacientes

La iniciativa busca recaudar recursos para la fundación benéfica del hospital Royal Marsden de Londres, institución especializada en la atención de pacientes con cáncer. Los fondos se destinarán a programas que combinan apoyo físico, emocional y psicológico junto con los tratamientos médicos.

Al concluir el recorrido en Gales, Catalina fue recibida por el príncipe Guillermo, sus hijos Jorge, Carlota y Luis, así como por sus padres y su hermano. La directora ejecutiva del hospital, Cally Palmer, agradeció el respaldo de los príncipes de Gales y destacó que la participación de la princesa refleja empatía hacia quienes enfrentan procesos similares.

Con este reto, Catalina busca dar visibilidad a la importancia de una atención integral para las personas diagnosticadas con cáncer y reforzar el apoyo a quienes continúan su recuperación después del tratamiento.