La secuela con Jim Carrey todavía no tiene guion. Ron Howard explicó que solo filmarán si la historia está a la altura de la cinta original

La esperada continuación de El Grinch, protagonizada nuevamente por Jim Carrey, todavía no tiene garantizado su estreno. Aunque el proyecto fue anunciado meses atrás, el director Ron Howard aclaró que la producción no comenzará hasta que exista un guion que convenza tanto al cineasta como al actor.

En una entrevista con la revista People, Howard explicó que la secuela se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y que, por ahora, ni siquiera cuentan con un libreto terminado. Por ello, advirtió que no pueden asegurar que la película llegue a realizarse.

“Simplemente tengo que advertirle a todo el mundo que Jim y yo no vamos a seguir adelante a menos que creamos que tenemos un gran guion, y ni siquiera tenemos un guion ahora mismo”, señaló el realizador.

La calidad del guion definirá el futuro de la película

A pesar de que todavía no existe un guion, el proyecto cuenta con un equipo de escritores y una idea que entusiasma a Howard. El director explicó que la propuesta busca conservar la esencia de las historias creadas por el Dr. Seuss, especialmente su combinación de comedia y fantasía.

“Tenemos muy buenos escritores y una idea que me entusiasma y que creo que está muy en sintonía con el espíritu del Dr. Seuss, con su mezcla de comedia y fantasía”, comentó.

Sin embargo, el cineasta insistió en que no quiere generar expectativas sobre una producción que aún no está asegurada. Tanto él como Carrey coinciden en que no realizarán la continuación únicamente por el éxito comercial de la primera entrega.

“No quiero hacer ninguna promesa de que va a suceder, porque Jim y yo estamos alineados en una cosa: no vamos a seguir adelante a menos que creamos que tiene posibilidades de ser grandiosa”, agregó.

Howard también reconoció el valor que tiene la película original para sus responsables, pues con el paso de los años se convirtió en una tradición navideña para numerosas familias. Por esa razón, considera importante proteger el legado de la historia antes de decidir si merece una segunda parte.

“Vamos a avanzar con cautela pero con esperanza hacia otra película, porque ambos creemos en la premisa. Con un poco de suerte, volveremos a visitar ese mundo”, expresó.

Jim Carrey volvería como el Grinch

La secuela contempla el regreso de Jim Carrey como el personaje verde, mientras que Ron Howard también volvería a ocupar la silla de director. El actor se encuentra en conversaciones para retomar el papel que interpretó en la cinta estrenada en el año 2000.

El guion está previsto a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel, equipo de escritores que ha trabajado en producciones como Barry, Veep y Curb Your Enthusiasm. Por su parte, Brian Grazer participaría como coproductor junto a Howard, su socio en Imagine Entertainment.

El director adelantó que, si la película consigue avanzar, mantendrá el formato de comedia física y acción real. También buscarán que el proceso de transformación del protagonista sea menos complicado que en la primera producción.

El difícil rodaje de la película original

Uno de los aspectos que marcó la filmación de El Grinch fue el extenso proceso de maquillaje que debía soportar Carrey para convertirse en el personaje. Durante el rodaje de 2000, el actor llegó a pasar hasta ocho horas al día en el proceso de caracterización, una experiencia que describió como especialmente complicada.

Howard recordó que el intérprete atravesó momentos difíciles durante las primeras jornadas y que incluso estuvo cerca de abandonar la película. De acuerdo con el director, Carrey llegó a considerar devolver los 20 millones de dólares que recibió por participar en la producción.

Finalmente, el actor pudo continuar con el rodaje después de recibir ayuda especializada y de que el tiempo necesario para el maquillaje se redujera a aproximadamente tres horas diarias.

La cinta, basada en el personaje creado por el Dr. Seuss, se estrenó en 2000 y se convirtió en uno de los títulos navideños más recordados. Su recaudación mundial alcanzó alrededor de 345 millones de dólares y obtuvo el Óscar al mejor maquillaje.

Por ahora, El Grinch 2 continúa sin guion terminado, fecha de rodaje o estreno confirmados. Su realización dependerá de que Howard y Carrey encuentren una historia que consideren capaz de estar a la altura de la película original.