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Ha Ash lanzan las primeras fechas del tour 'No me hablen de amor'

Por: Fernanda Izaguirre

24 Agosto 2026, 15:59

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La agrupación confirmó los primeros países de su tour "No me hablen de amor" para reencontrarse con el público de Latinoamérica.

Ha Ash lanzan las primeras fechas del tour 'No me hablen de amor'
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La agrupación de Ha Ash, mexicoestadounidense, anunció su gira "No me hablen de amor", que comenzará en el 2027; de momento solo han sacado fechas para febrero y marzo.

Se tiene contemplada una en Nicaragua, una en Costa Rica, una en Honduras, una en El Salvador, una en Guatemala, 2 en Ecuador, 2 en Perú, 3 en Argentina, una en Uruguay y una en Chile.

A través de sus redes sociales, el dúo de música pop-country originario de Lake Charles, Luisiana, anunció a sus fans que tiene fechas listas para su gira.

Fechas de febrero

  • 04 en Managua, Nicaragua
  • 06 en San José de Costa Rica, Costa Rica
  • 10 en Tegucigalpa, Honduras
  • 12 en San Salvador, El Salvador
  • 13 en Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • 26 en Quito, Ecuador
  • 27 en Guayaquil, Ecuador

Fechas de marzo

  • 05 en Lima, Perú
  • 06 en Arequipa, Perú
  • 11 en Córdoba, Argentina
  • 12 en Rosario, Argentina
  • 14 en Montevideo, Uruguay
  • 17 en Buenos Aires, Argentina
  • 21 en Santiago, Chile

De momento no han anunciado fechas para México o Estados Unidos. 

 

 

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