Ha Ash lanzan las primeras fechas del tour 'No me hablen de amor'

La agrupación confirmó los primeros países de su tour "No me hablen de amor" para reencontrarse con el público de Latinoamérica.

La agrupación de Ha Ash, mexicoestadounidense, anunció su gira "No me hablen de amor", que comenzará en el 2027; de momento solo han sacado fechas para febrero y marzo.

Se tiene contemplada una en Nicaragua, una en Costa Rica, una en Honduras, una en El Salvador, una en Guatemala, 2 en Ecuador, 2 en Perú, 3 en Argentina, una en Uruguay y una en Chile.

A través de sus redes sociales, el dúo de música pop-country originario de Lake Charles, Luisiana, anunció a sus fans que tiene fechas listas para su gira.

Fechas de febrero

04 en Managua, Nicaragua

06 en San José de Costa Rica, Costa Rica

10 en Tegucigalpa, Honduras

12 en San Salvador, El Salvador

13 en Ciudad de Guatemala, Guatemala

26 en Quito, Ecuador

27 en Guayaquil, Ecuador

Fechas de marzo

05 en Lima, Perú

06 en Arequipa, Perú

11 en Córdoba, Argentina

12 en Rosario, Argentina

14 en Montevideo, Uruguay

17 en Buenos Aires, Argentina

21 en Santiago, Chile

De momento no han anunciado fechas para México o Estados Unidos.