Ha*Ash anuncia gira por EUA y Canadá con 18 conciertos en 2027

Ha*Ash anunció su gira 'No me hablen de amor', con 18 conciertos en Estados Unidos y Canadá del 20 de abril al 22 de mayo, con éxitos y nuevos temas.

HaAsh, el duo formado por las hermanas Hanna y Ashley, anunció este lunes 'No me hablen de amor', una serie de 18 conciertos por Estados Unidos y Canadá que comenzará el 20 de abril en Toronto y concluirá el 22 de mayo en Miami.

La gira pasará por ciudades como Chicago, Denver, Seattle, Los Ángeles, San José, Phoenix, Las Vegas, Houston, Nueva York y Atlanta, en un recorrido que supone el regreso de las hermanas a los escenarios norteamericanos después de HAASHVILLE, que tuvo 16 conciertos en Estados Unidos y Canadá.

El nuevo espectáculo combinará canciones de la trayectoria del dúo con sus lanzamientos más recientes, entre ellos 'Si me hubieras llamado ayer' y '¿Qué le pongo?', publicados este año y centrados en distintas experiencias relacionadas con el desamor y las relaciones.

"Después de todo lo que vivimos con HAASHVILLE, teníamos muchísimas ganas de volver a encontrarnos con nuestro público. Esta gira representa una nueva etapa para nosotras, con canciones nuevas, muchas historias y, por supuesto, todos esos temas que hemos cantado juntas durante tantos años", señalaron Hanna y Ashley en un comunicado.

"Se llama 'No me hablen de amor', aunque ya saben que seguramente vamos a terminar hablando, y cantando de amor toda la noche", agregaron.

El repertorio incluirá también algunos de los temas más conocidos del dúo, como 'Lo aprendí de ti', 'Te dejo en libertad' y 'Perdón, perdón'.

La gira comenzará el 20 de abril en el Meridian Hall de Toronto y continuará por Indianapolis, Rosemont (Illinois), Denver, Seattle, Portland, Highland e Inglewood (California), San José, Phoenix, Las Vegas, El Paso, Irving, Hidalgo y Houston (Texas), Nueva York y Atlanta, antes de finalizar el 22 de mayo en el Fillmore Miami Beach de Florida.