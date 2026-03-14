Gustavo Lara anuncia show en San Nicolás y comparte anécdota

Por: Rachel Acosta 13 Marzo 2026, 19:05 Compartir

El intérprete explicó que la situación le resultó muy impactante, pues fue testigo musical tanto del inicio como del final de la relación

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El cantante Gustavo Lara compartió una curiosa anécdota al recordar que una pareja de fans lo contrató primero para cantar en su boda y, tiempo después, volvió a llamarlo para presentarse… en su divorcio. El intérprete explicó que la situación le resultó muy impactante, pues fue testigo musical tanto del inicio como del final de la relación. Sin embargo, aseguró que el divorcio se llevó a cabo de forma tranquila y muy formal. Lara detalló que ambos eran grandes admiradores de su música, por lo que decidieron incluirlo en dos momentos importantes de sus vidas. Además, el cantante reveló que actualmente trabaja en una nueva canción titulada Ella y adelantó que el próximo 30 de mayo ofrecerá un concierto en San Nicolás de los Garza.