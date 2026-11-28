El músico sufrió un derrame cerebral hace dos semanas y fue sometido a una cirugía de emergencia. Los médicos le daban 40% de posibilidades de sobrevivir

Dave Keuning, guitarrista y miembro fundador de The Killers, reveló que sobrevivió a un derrame cerebral grave que sufrió hace aproximadamente dos semanas. El músico estadounidense compartió que fue sometido a una cirugía de emergencia y que, pese al pronóstico inicial, logró recuperarse sin las secuelas que los médicos anticipaban.

A través de una publicación en Instagram por el Día de Acción de Gracias, Keuning explicó que un coágulo de sangre en su cerebro interrumpió el flujo sanguíneo hacia el lado derecho de este órgano. La situación provocó que perdiera la visión de un ojo y la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

Los médicos le dieron 40% de posibilidades de sobrevivir

El guitarrista relató que su esposa reaccionó rápidamente al percatarse de la emergencia y lo trasladó al hospital, donde recibió atención médica y fue intervenido quirúrgicamente.

“Hace dos semanas sufrí un derrame cerebral grave y, gracias a que mi esposa actuó rápidamente, fui directamente al hospital y entré a cirugía”, escribió.

Keuning también explicó que, cuando llegó al centro médico, ya había perdido la visión de un ojo y la función del lado izquierdo de su cuerpo. Sin embargo, aseguró que en ese momento no había identificado que estaba sufriendo un derrame cerebral.

“Los médicos dijeron que tenía un 40% de posibilidades de sobrevivir y que tendría discapacidades después, pero por algún milagro estoy bien”, compartió.

Dave Keuning comprobó que podía volver a tocar guitarra

Una de las primeras cosas que hizo el músico después de despertar de la cirugía fue comprobar si todavía podía tocar su instrumento, una actividad fundamental en su trayectoria artística.

“Y sí, puedo tocar la guitarra igual de bien que antes. Fue lo primero que comprobé cuando desperté de la cirugía”, señaló.

El integrante de The Killers también manifestó sentirse afortunado de haber superado la emergencia y recuperar sus capacidades físicas y de comunicación.

“Me siento extremadamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y pies y hablar como antes”, expresó. Además, agradeció el apoyo de su esposa, sus hijos y sus compañeros de banda.

El músico anunció también el nacimiento de su hija

En la misma publicación, Keuning compartió que hace tres meses él y su esposa, Emilie, recibieron a su hija Odette. El anuncio de la llegada de la bebé acompañó el mensaje en el que dio a conocer el problema de salud que atravesó.

El guitarrista destacó especialmente la reacción de su pareja, pues su intervención oportuna permitió que recibiera atención médica de emergencia.

Keuning fundó The Killers en 2001 junto al vocalista Brandon Flowers. Desde entonces, ha sido una pieza importante de la agrupación, reconocida por canciones como “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me” y “When You Were Young”.

En 2017 se alejó de las giras para descansar y dedicar más tiempo a su familia, aunque posteriormente retomó su participación en el grupo y colaboró en el álbum Pressure Machine, lanzado en 2021.

La noticia de su recuperación también llega mientras la banda trabaja en nueva música. Flowers ha adelantado que el próximo álbum podría publicarse a finales de 2027 o, con mayor probabilidad, a principios de 2028.