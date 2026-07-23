Guionistas buscan frenar millonaria fusión Warner-Paramount

El WGA pidió bloquear la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery al considerar que afectaría el empleo y la competencia

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) solicitó a un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para impedir que avance la fusión de 110 mil 900 millones de dólares entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, al considerar que la operación afectaría la competencia y las oportunidades laborales de los escritores.

La petición fue presentada una semana después de que la organización demandara a ambas compañías por presuntas violaciones a las leyes antimonopolio de Estados Unidos.

Buscan mantener suspendido el acuerdo

La solicitud del WGA se produce apenas dos días después de que la jueza Araceli Martínez-Olguín emitiera una orden de restricción temporal que impide a Paramount concretar la operación durante al menos 14 días.

Esa resolución respondió a una demanda presentada por doce fiscales generales estatales, encabezados por California, quienes también buscan frenar la fusión mientras se revisan sus posibles efectos sobre la competencia.

El sindicato pidió que su caso sea analizado en la misma audiencia programada para el próximo 3 de agosto, con el objetivo de que ambos procesos judiciales avancen de manera paralela.

Temen concentración del mercado

En el documento presentado ante el tribunal, la WGA sostiene que la operación generaría una concentración excesiva en el mercado de servicios de guion para películas de gran presupuesto y alto desempeño en taquilla.

Según el sindicato, la empresa resultante alcanzaría una participación de mercado cercana al 35%, cifra que, de acuerdo con la jurisprudencia estadounidense, supera el umbral del 30% considerado como un posible riesgo para la libre competencia.

La organización afirma que este escenario reduciría las opciones de contratación para los guionistas y debilitaría su capacidad de negociación dentro de la industria.

Desde que presentó la demanda el pasado 14 de julio, el sindicato ha advertido que la unión de ambas compañías podría traducirse en menos oportunidades laborales para los escritores y en una disminución de sus ingresos.

La WGA, que representa a cerca de 20 mil integrantes, sostiene además que la reducción de competidores podría derivar en recortes de personal y una disminución de la producción, como parte de estrategias para reducir costos operativos.

Mientras que la demanda impulsada por los estados se enfoca en posibles afectaciones para consumidores, distribuidores y salas de cine, el sindicato centra su argumento en las consecuencias para el mercado laboral de los guionistas.

Paramount defiende la operación

Tras conocerse la nueva acción legal, un portavoz de Paramount aseguró que la demanda del sindicato no refleja las condiciones actuales del mercado y afirmó que la empresa combinada tendría incentivos para incrementar la inversión en contenidos originales y talento creativo.

La compañía sostuvo que la fusión fortalecerá la competencia y ampliará las oportunidades dentro de la industria del entretenimiento.

Asimismo, aseguró que la integración generará más empleo, un mayor número de salas de guionistas y más proyectos tanto para cine como para televisión.

Mientras el proceso judicial continúa en Estados Unidos, la Comisión Europea aprobó la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

No obstante, el organismo condicionó su autorización a la implementación de diversas medidas destinadas a evitar posibles problemas de competencia en el mercado de distribución cinematográfica.