Guinness junta a la mujer más alta y más baja del mundo

En un evento lleno de simbolismo, el prestigioso Savoy Hotel de Londres fue escenario del encuentro entre dos mujeres extraordinarias: Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo, y Jyoti Amge, la más baja.

Este emotivo momento, organizado por Guinness World Records en el marco del Día de los Récords, buscó promover la aceptación de la diversidad humana y destacar las historias únicas detrás de cada récord.

Rumeysa Gelgi, oriunda de Turquía, mide 215,16 centímetros, una estatura que se debe al síndrome de Weaver, una condición rara que acelera el crecimiento desde la infancia.

DIcho diagnóstico, que solo se ha documentado en 27 personas a nivel mundial, le otorgó varios récords adicionales, como las manos más grandes y la espalda más larga entre mujeres vivas.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world's tallest woman, met Jyoti Amge, the world's shortest woman 🥰️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG