Guillermo del Toro y Peter Jackson en inauguración de museo en LA

El Museo Lucas de Arte Narrativo abrió sus puertas en Los Ángeles con invitados como Guillermo del Toro, Peter Jackson y George R.R. Martin

El mundo del cine y la fantasía se reunió en Los Ángeles para la noche inaugural del Museo Lucas de Arte Narrativo, donde Guillermo del Toro, Peter Jackson y George R.R. Martin estuvieron entre los invitados al evento.

La gala congregó a directores, actores, políticos y otras personalidades para celebrar la apertura del recinto creado por George Lucas y Mellody Hobson en Exposition Park.

Peter Jackson fue fotografiado junto a reconocidos cineastas como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Christopher Nolan y Denis Villeneuve.

George R.R. Martin, Peter Jackson, and Guillermo del Toro at the Lucas Museum of Narrative Art opening night in Los Angeles. pic.twitter.com/k7ytDOTRIG — Thrones Updates (@ThronesUpdates) September 21, 2026 Por su parte, George R.R. Martin también formó parte de la lista de asistentes y tuvo encuentros con distintas figuras de la industria. Entre ellos destacó su reencuentro con David Benioff y D.B. Weiss, además de sus encuentros con Guillermo del Toro y Peter Jackson. La reunión entre Jackson, del Toro y Martin llamó especialmente la atención durante la cobertura del evento y fue presentada como un encuentro entre algunas de las principales figuras vinculadas con la fantasía. La inauguración reunió también a personalidades como Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford y Mark Hamill, en una gala dedicada a celebrar el nuevo espacio cultural de Los Ángeles. El museo abrió oficialmente sus puertas al público este martes 22 de septiembre y busca presentar distintas formas de arte relacionadas con la creación de historias. El museo creado por George Lucas El Museo Lucas de Arte Narrativo fue fundado por George Lucas, creador de Star Wars e Indiana Jones, junto con Mellody Hobson. El recinto se encuentra en Exposition Park, cerca del Los Angeles Memorial Coliseum y de otros espacios culturales de la ciudad. El edificio fue diseñado por el arquitecto Ma Yansong, de MAD Architects, y cuenta con una arquitectura de formas orgánicas. El complejo incluye galerías, dos salas de cine, una biblioteca de investigación, restaurante, cafetería, tienda y áreas comunitarias. Una colección de más de 40 mil piezas La colección del museo reúne más de 40 mil obras recopiladas principalmente por Lucas durante más de cinco décadas. Su propuesta se centra en el llamado arte narrativo: imágenes capaces de contar historias, transmitir valores y representar experiencias humanas. Entre las piezas se encuentran trabajos de artistas como Norman Rockwell, N.C. Wyeth, Maxfield Parrish, Frida Kahlo, Kadir Nelson, Jack Kirby, Frank Frazetta, Gordon Parks y Diego Rivera. El acervo también incorpora materiales cinematográficos relacionados con las producciones de Lucas, como modelos, objetos de utilería, arte conceptual y vestuario de películas de Star Wars e Indiana Jones. Aunque el universo de Star Wars forma parte de la propuesta, representa únicamente una parte de las exposiciones inaugurales, que buscan abarcar una visión mucho más amplia del arte utilizado para contar historias.