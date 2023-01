Guillermo Del Toro triunfa con 'Pinocchio' en Globos de Oro

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue galardonado este martes con el Globo de Oro a la mejor película de animación por su versión de Pinocho.



El mexicano, que estaba nominado a tres categorías, logró este reconocimiento en la 80 ceremonia de estos premios con uno de sus filmes más personales.



Congratulations to @pinocchiomovie for taking home the Golden Globe award for Best Picture - Animated! A testament to the amazing creativity and imagination displayed in this film! 🙌



The #GoldenGlobes are LIVE on NBC and Peacock!