Guillermo del Toro sorprende al cantar con mariachi

Guillermo del Toro acaparó miradas en el Festival de Cine de Sundance 2026 no solo por su presencia en la programación oficial, sino por una serie de videos que se viralizaron en redes sociales, donde aparece preparando tortillas a mano, invitando tacos de aguacate y cantando clásicos de la música mexicana acompañado de mariachi.

Las imágenes muestran al cineasta en una cocina, concentrado en la masa y el comal, compartiendo los alimentos con los asistentes.

Lejos del protocolo habitual del festival, Del Toro se dejó ver relajado, cercano y con el sentido del humor que lo caracteriza, actitud que fue ampliamente celebrada por sus seguidores.

La taquiza más viral del festival

La presencia del director mexicano en Sundance ya era noticia, pero los videos en los que aparece cocinando terminaron por convertirlo en tendencia.

En las grabaciones se le observa preparando tortillas y ofreciendo tacos de aguacate a los presentes, escenas que generaron cientos de comentarios destacando su sencillez y autenticidad.

Guillermo del Toro sings “La Bamba” at a Netflix dinner celebrating his #SundanceFilmFestival hit movie ‘Cronos’ pic.twitter.com/gKG1tuN45N — Deadline (@DEADLINE) January 27, 2026

A este momento se sumó su participación musical junto a un mariachi, con interpretaciones de temas como “La Bamba”, “Ella”, “México lindo y querido” y “Canción Mixteca”, provocando aplausos y ovaciones entre los asistentes.

Guillermo del Toro just began singing at a Sundance party pic.twitter.com/MiBSQWNiKS — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 27, 2026

Un homenaje en ambiente íntimo

El episodio ocurrió durante una celebración privada organizada en honor a Guillermo del Toro, en el marco de una jornada especial que coincidió con la proyección de Cronos, su ópera prima.

El encuentro reunió a figuras del cine como Elijah Wood, Greta Gerwig, The Daniels, Jonathan Wang y Jamie Patricof, en un ambiente distendido y alejado de la formalidad.

Durante el evento, Del Toro participó activamente tanto en la cocina como en el escenario musical, reforzando la atmósfera cercana que marcó la velada.

‘Cronos’ regresa a Sundance en versión restaurada

Más allá del momento viral, la visita del cineasta a Sundance tiene un significado especial: la proyección de una versión restaurada en 4K de Cronos (1993), película con la que debutó como director y que lo dio a conocer internacionalmente tras su estreno original en este mismo festival.

La restauración fue supervisada por el propio Del Toro y respaldada por Janus Films. La función especial incluye una conversación con el director sobre el rescate de la cinta y su trayectoria, programada para este martes 27 de enero.

La presencia de Del Toro en Sundance 2026 ocurre en un punto relevante de su carrera, marcado por el éxito de Frankenstein, cinta que acumula nueve nominaciones a los Premios Oscar 2026, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.