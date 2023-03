Guillermo del Toro ¡Se lleva el Oscar por Pinocho!

Foto: Especial

El director mexicano logró imponerse con Pinocho, en la categoría de Mejor Película Animada; añadiendo así otro Oscar a su carrera.

Por: Carolina Maldonado

Marzo 12, 2023, 18:07

El mexicano Guillermo del Toro logró alzarse en la categoría de Mejor Película Animada, sobre otros filmes como El gato con botas: el último deseo, Red, El monstruo marino y Marcel the Shell with Shoes On'.

Pinocho es la más reciente película de Del Toro y relata en pantalla el clásico cuento de una marioneta de madera que cobra vida por arte de magia, para poder acompañar a ‘su padre’, un escultor de madera llamado Geppetto.

Este musical en stop motion, le valió al mexicano varios reconocimientos, pues durante la temporada de premios acumula un globo de oro, un premio BAFTA, y reconocimiento en los Critic’s Choice Awards.

El filme se puede disfrutar a través de la plataforma de streaming Netflix.