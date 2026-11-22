El cineasta mexicano respondió "No pos no" al ser cuestionado sobre participar en una saga cinematográfica; descartó negociaciones con Marvel y Star Wars.

Guillermo del Toro dejó clara su postura sobre la posibilidad de incorporarse a una de las grandes franquicias de Hollywood. El director mexicano respondió con un contundente "No pos no" cuando un usuario de X le preguntó qué universo cinematográfico le gustaría integrar.

La respuesta fue publicada el 21 de noviembre de 2026, después de que el cineasta recibiera una pregunta sobre la posibilidad de formar parte de alguna saga reconocida del cine.

"Maestro, yo tengo una duda para usted. Imaginemos por un momento que usted pudiera ser parte de alguna franquicia icónica. ¿Cuál le gustaría?", escribió el usuario el día anterior.

Del Toro descarta trabajar con Marvel y Star Wars

La respuesta del realizador llegó después de que desmintiera los rumores que lo relacionaban con posibles proyectos de Marvel y Star Wars. El 19 de noviembre, también mediante X, aseguró que no mantiene conversaciones con ninguna de las dos franquicias.

"No estoy en conversaciones con ninguna propiedad de Star Wars ni de Marvel, en ninguna capacidad. Para nada", escribió.

En esa misma publicación, explicó que actualmente está concentrado en escribir un guion, preparar una película de animación stop motion con el estudio ShadowMachine y producir proyectos de otros realizadores.

Sin embargo, el director reveló que sí trabajó anteriormente en una propuesta relacionada con Star Wars. Junto al guionista David S. Goyer desarrolló un libreto titulado "The Rise and Fall of Jabba the Hutt", para el que también creó arte conceptual y esculturas.

El proyecto sobre el conocido personaje de la saga nunca recibió la aprobación de Lucasfilm para llegar a la producción cinematográfica.

El director también estuvo vinculado a El Hobbit

La trayectoria de Guillermo del Toro incluye proyectos basados en personajes y universos previamente establecidos, como "Blade II" y las dos primeras películas de "Hellboy". Sin embargo, también ha mantenido una carrera centrada en historias originales y adaptaciones con una visión propia.

Uno de los proyectos de mayor escala en los que estuvo involucrado fue "The Hobbit". En mayo de 2010, el mexicano anunció que abandonaría la dirección de las películas después de casi dos años de trabajo de preproducción en Wellington, Nueva Zelanda.

El cineasta explicó entonces que los retrasos ocasionados por los problemas financieros de MGM complicaron el calendario. Peter Jackson, quien participaba como productor ejecutivo, terminó asumiendo la dirección de las tres películas.

Prepara una película de stop motion para Netflix

Entre los proyectos actuales del director se encuentra "The Buried Giant", adaptación de la novela homónima del escritor Kazuo Ishiguro, publicada en 2015.

La película será realizada con animación stop motion por el estudio ShadowMachine y contará con Netflix como plataforma productora. Del Toro trabaja en el guion junto al escritor Dennis Kelly y ha advertido que el proceso de producción será largo y complejo.

"Nos llevará años. Es increíblemente difícil", señaló el cineasta, quien también confirmó la participación del actor Ron Perlman en el proyecto.

Mientras tanto, su más reciente largometraje, "Frankenstein" (2025), protagonizado por Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz, llegó a Netflix.