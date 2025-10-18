Guillermo del Toro presentará 'Frankenstein' en México

Del Toro afirmó que los mexicanos tienen ese 'don' requerido para apreciar esta historia que ha recorrido el Festival Internacional de Cine de Venecia

El director Guillermo del Toro presentará su más reciente película ‘Frankenstein’ en Ciudad de México el 3 de noviembre junto al elenco protagonista conformado por Oscar Isaac y Jacob Elordi, luego de que este miércoles el filme tuvo su estreno en el país en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), celebrado en Michoacán.

En un video compartido en las redes sociales de Netflix Latinoamérica, el creador de ‘El laberinto del fauno’ (2006) reveló que “en muy poco tiempo” la cinta, basada en la novela homónima de Mary Shelley (1797-1851), podrá verse en las salas mexicanas seleccionadas el próximo 23 de octubre.

“Hace un tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver en lo horroroso algo bello y en lo bello algo horroroso. La respuesta fue muy simple: Porque soy mexicano”, subrayó el realizador, de 61 años, y uno de los más importantes del cine nacional por su indagación en los contrastes del terror y la ternura, un rasgo cercano al libro escrito por Shelley y publicado en 1818.

Sobre esta cinta producida por Netflix y distribuida en México por Pimienta Films, Del Toro afirmó que los mexicanos tienen ese “don” requerido para apreciar esta historia que ha recorrido el Festival Internacional de Cine de Venecia y el español en San Sebastián.

“Esto no es una película solo de terror, es una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos y cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en aquellos que no la conocen (...) Ojalá disfruten esta película y cada uno de sus personajes con el corazón abierto y mucha mexicanidad”, destacó.

La proyección de ‘Frankenstein’ se ha confirmado en 24 de los 32 estados del país, donde el público disfrutará de las actuaciones de Isaac, Elordi, Mia Goth y el condecorado con el Óscar, Christoph Waltz por su actuación en ‘Bastardos sin gloria’ (2009).

En cuanto a su visita a la capital mexicana, el galardonado con el Óscar no detalló ni lugar ni hora, pero aseguró en su cuenta de X que pronto estará en “la capirucha” (capital, Ciudad de México).

Con esta nueva adaptación, que tendrá su transmisión en Netflix el 7 de noviembre, Del Toro se consolida de nuevo como el responsable de llevar a los monstruos más famosos de la historia a la pantalla grande, así lo hizo con ‘Hellboy’ en 2004 y la secuela en 2008.