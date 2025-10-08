Guillermo Del Toro presenta 'Frankenstein' en Festival de Londres

El Festival de Cine de Londres proyectará en diversas salas de cine de Londres y otras ciudades del Reino Unido 247 producciones hasta el próximo 19 de octubre.

Directores consagrados como el mexicano Guillermo del Toro, el griego Yorgos Lanthimos o la cineasta china Chloe Zhao, entre otros, presentarán sus nuevas películas en el Festival de Cine de Londres (LFF), que arranca este miércoles en su 69 edición.

El 'London Film Festival', conocido en la industria como un "festival de festivales", pues programa tradicionalmente una selección de películas que ya han triunfado previamente en otros certámenes; proyectará en diversas salas de cine de Londres y otras ciudades del Reino Unido un total de 247 producciones hasta el próximo 19 de octubre.

Además, este año el LFF destaca por la presencia de cineastas femeninas o de género no binario, que firman 103 de las obras, el equivalente al 42 % del total de la programación, según indicó la organización.

Todos los largometrajes, cortometrajes y series, provenientes de 79 países distintos, se proyectarán al público británico por primera vez y durante doce días en la ciudad del Támesis, que albergará 27 estrenos mundiales, 11 internacionales y 20 europeos.

La cinta encargada de abrir el certamen este miércoles será 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', la tercera entrega de la franquicia detectivesca de Netflix protagonizada por el actor británico Daniel Craig, junto a Josh O'Connor, Glenn Close o Mila Kunis, entre otros.

El auditorio del Royal Festival Hall, a las orillas del Támesis, albergará las noches de gala de muchos de los estrenos más esperados y aclamados del cine actual, tales como el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro; 'Después de la Caza', de Luca Guadagnino o la vigente Palma de Oro en Cannes 'Fue solo un accidente', de Jafar Panahi.

El director ejecutivo del Instituto de Cine Británico (BFI), que organiza el LFF, aseguró en un comunicado que el centro del festival es el público y esta edición les ofrecerá "una increíble variedad de historias de algunos de los cineastas más talentosos y creativos del Reino Unido y del mundo".