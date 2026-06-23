Guillermo del Toro entra a junta de gobernadores de Hollywood

El cineasta tapatío se ha consolidado como una de las voces más importantes del séptimo arte gracias a una trayectoria llena de reconocimientos

Guillermo del Toro continúa haciendo historia en la industria cinematográfica. El director mexicano fue nombrado integrante de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organismo responsable de entregar los Premios Oscar y considerado uno de los más influyentes dentro del cine mundial.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la comunidad cinematográfica internacional, ya que el cineasta tapatío se ha consolidado como una de las voces más importantes del séptimo arte gracias a una trayectoria llena de reconocimientos y producciones aclamadas por la crítica.

La Junta de Gobernadores está integrada por representantes de las distintas ramas que conforman la Academia y tiene la responsabilidad de participar en decisiones clave relacionadas con el funcionamiento de la institución, sus políticas y la evolución de los Premios Oscar.

Con este nombramiento, Guillermo del Toro se suma al grupo de profesionales encargados de contribuir al rumbo de una de las organizaciones cinematográficas más importantes del mundo.

El director de películas como El Laberinto del Fauno, La Forma del Agua y Pinocho ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su capacidad para combinar fantasía, emoción y narrativa visual, convirtiéndose en una referencia para nuevas generaciones de cineastas.

Además de sus logros artísticos, Del Toro se ha distinguido por impulsar el talento emergente y por apoyar constantemente a creadores de distintas partes del mundo, especialmente de México y América Latina.

La Academia destacó la experiencia, trayectoria y aportaciones del realizador mexicano como algunos de los factores que respaldan su incorporación a este importante órgano de gobierno.

El nombramiento también fue celebrado por seguidores y colegas del director, quienes consideraron la noticia como un nuevo reconocimiento al impacto que ha tenido el cine mexicano en la industria internacional.

Con esta designación, Guillermo del Toro fortalece aún más su presencia dentro de Hollywood y reafirma su posición como uno de los máximos representantes del cine mexicano a nivel mundial.

ESPINOZA PAZ SORPRENDE AL HABLAR COREANO EN REDES SOCIALES

Espinoza Paz volvió a llamar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por una nueva canción o una presentación musical. El cantante sinaloense se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que aparece hablando coreano, dejando sorprendidos a miles de fanáticos.

A través de sus plataformas digitales, el intérprete publicó un breve clip donde pronuncia algunas frases en el idioma asiático, incluyendo un saludo que rápidamente generó comentarios y reacciones entre sus seguidores.

La grabación se viralizó en cuestión de horas, pues muchos usuarios no esperaban escuchar al compositor expresarse en coreano, algo poco común dentro de las publicaciones que suele compartir con su audiencia.

Entre bromas y mensajes de admiración, los internautas destacaron el esfuerzo del cantante por aprender nuevas expresiones y algunos incluso aseguraron que su pronunciación era bastante buena.

El video también despertó curiosidad sobre el motivo por el que Espinoza Paz decidió hablar en coreano, aunque el artista no dio mayores detalles sobre si se trata de una colaboración futura, un proyecto especial o simplemente un momento espontáneo para interactuar con sus seguidores.

Como suele ocurrir con sus publicaciones, el cantante generó una ola de comentarios positivos, demostrando una vez más la conexión que mantiene con sus fans a través de las redes sociales.

Durante los últimos años, Espinoza Paz ha utilizado sus plataformas para compartir momentos de su vida cotidiana, reflexiones personales y avances de sus proyectos musicales, contenido que suele generar gran interés entre el público.

La publicación también provocó que algunos seguidores bromearan sobre una posible incursión del cantante en el mercado musical asiático, mientras otros simplemente celebraron verlo experimentar con un idioma completamente diferente.

Por ahora, el video continúa acumulando reproducciones y reacciones, convirtiéndose en una de las publicaciones más comentadas del cantante en los últimos días.