Guillermo del Toro defiende 'Digger', nueva película de Iñárritu

Del Toro explicó que parte del rechazo se debe a que la película es muy crítica, incluso consigo misma, y que esa mirada incómoda la hace valiosa

El cineasta Guillermo del Toro salió en defensa de su amigo Alejandro González Iñárritu ante las críticas que ha recibido "Digger", su nueva película protagonizada por Tom Cruise.

En un encuentro con la prensa en un cine de Los Ángeles, donde sorprendió al público en la proyección de la versión remasterizada de "El laberinto del fauno" por sus 20 años, el director tapatío calificó la cinta como "espléndida, increíblemente bien hecha, increíblemente experimental y valiente".

Del Toro explicó que parte del rechazo se debe a que la película es muy crítica, incluso consigo misma, y que esa mirada incómoda es justamente lo que la hace valiosa.

No es la primera vez que la defiende: semanas atrás, en redes sociales, calificó como "mezquino" el titular de una reseña que recomendaba esperar a verla en streaming, y recordó títulos como "El Gran Lebowski" o "El rey de la Comedia", que fueron destrozados por la crítica en su estreno y con el tiempo se revalorizaron. Alfonso Cuarón también lo defendió.

"Digger" es una sátira en la que Tom Cruise, también productor, interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuyas perforaciones desatan un desastre ecológico. En el elenco participan Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller y Jesse Plemons.

Sin embargo, la recepción ha sido dividida. La película tiene alrededor de 51 por ciento de aprobación de la crítica, mientras que en taquilla registró el estreno más bajo de Tom Cruise en casi dos décadas.