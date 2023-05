¿Guardianes de la Galaxia 3 tiene escenas post créditos?

Foto: Especial

Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está a una horas de llegar a todos los cines, y la pregunta al aire es: ¿Cuántas escenas post créditos tiene la película?

Por: Edson López

Mayo 03, 2023, 18:07

Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está a una horas de llegar a todos los cines, y muchos se hacen la pregunta: ¿Cuántas escenas post créditos tiene la película?

La nueva entrega de James Gunn con el equipo de héroes más locos del universo se volvió una sorpresa para los fanáticos que comenzaron a cuestionar la calidad de las recientes películas de Marvel.

Peter Quill “Star-Lord” se ve embarcado en una misión para salvar la vida de su amigo Rocket, el mapache amante de las armas que si ya era un consentido de los seguidores de la franquicia, y de todo el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con esta película no hace más que robarse por completo el corazón de la audiencia por la historia que arrastraba de tras tan memorable personaje.





Pero lo que nos compete aquí es saber las implicaciones que esta película tendrá en el futuro del UCM, y qué cosas nos trae sus escenas post créditos.

Como dijo el director James Gunn: “No hay una escena post créditos. Hay dos”.

Comienzan los spoilers.

La primer escena nos da un vistazo al nuevo equipo de guardianes dirigido por Rocket Raccoon, luego de que la “banda” original tomara caminos diferentes. La nueva alineación se conforma por los veteranos Rocket y Groot, y los nuevos integrantes Kraglin, Adam Warlock, Phyla-Vell y la perrita soviética Cosmo.

Es una escena sencilla del grupo conversando, mostrando la dinámica entre ellos, hablando sobre sus artistas favoritos y siendo Rocket quien reproduce Come and Get Your Love de Redbone, canción especial de la franquicia pues es la primera que suena en la secuencia de inicio de la primer película.





La segunda escena muestra a Star-Lord en la Tierra desayunando con su abuelo conversando de cualquier cosa sin relevancia, pero con un guiño al especial de navidad de los guardianes que se estrenó el Disney Plus, pues en el periódico que sostiene el abuelo de Quill vemos el titular: Abducción alienígena: Kevin Bacon lo revela todo.

Finalmente termina la secuencia con una pantalla en blanco y la leyenda “Star-Lord regresará”.

Si bien esta película no cuenta con los característicos guiños de Marvel que buscan conectarla con a una historia mayor, pues su primordial objetivo es cerrar la trilogía del equipo, hace sentir bien a los fanáticos saber que no es el final de todos los personajes y que se pueden esperar más apariciones a futuro dentro del UCM.