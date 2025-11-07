Guadalajara cancela concierto y Junior H queda vetado en Jalisco

Autoridades endurecieron postura tras reincidencia y señalan que no permitirán espectáculos que promuevan apología del delito en el estado.

La administración municipal de Guadalajara, encabezada por Verónica Delgadillo, le negó la licencia de operación a Junior H, para su concierto programado el 16 de noviembre en la Plaza de Toros, debido a que los organizadores no presentaron la documentación completa, incluyendo el dictamen de Protección Civil que acredita las condiciones de seguridad del recinto.

Además, la alcaldesa dejó clara la postura del gobierno tapatío: no avalar espectáculos que, a su juicio, promuevan la apología del delito.

“Nosotros no estamos a favor de la realización de este tipo de espectáculos. No hubo un expediente completo ni condiciones para admitir la solicitud. No hay permiso ni licencia”, afirmó Delgadillo al justificar la decisión.

El golpe a la gira de Junior H llega apenas días después de que el municipio de Zapopan lo multara con 33 mil 942 pesos por interpretar narcocorridos durante su participación en las Fiestas de Octubre.

Aquella sanción desató la advertencia pública del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien aseguró que el artista quedaría vetado del estado por incumplir su compromiso de no promover canciones vinculadas con el crimen organizado.

En respuesta, el intérprete de corridos tumbados ofreció disculpas a través de un comunicado, reconociendo que durante su última presentación en Guadalajara interpretó El Azul y El Hijo Mayor, temas que hacen referencia al Cártel de Sinaloa.