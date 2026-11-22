Un personaje de Belville creó un tablero de conspiraciones en el que documenta errores y patrones de Leonida, como 140 personas idénticas.

Un personaje no jugable (NPC, por sus siglas en inglés) de Grand Theft Auto VI parece haber descubierto que vive dentro de un videojuego. El hallazgo de jugadores en Belville, una localidad ficticia del estado de Leonida, reveló un garaje cubierto de notas, diagramas y teorías conspirativas sobre las anomalías de su mundo.

En el centro de un tablero aparece la frase "IT'S A SIMULATION" (Es una simulación), rodeada de mensajes en los que el misterioso habitante documenta situaciones que le hacen sospechar que su realidad no es lo que parece. Entre sus observaciones destaca que ha identificado a 140 personas idénticas en la ciudad.

Las pistas que llevaron al NPC a sospechar de su realidad

El personaje habría detectado distintos comportamientos y fenómenos que los jugadores reconocen como características habituales de los videojuegos de mundo abierto. Entre las anotaciones de su tablero aparecen referencias a personas que atraviesan paredes, personajes que parecen repetirse y espacios que no tienen nada detrás de sus puertas cerradas.

También cuestiona por qué no puede abandonar Leonida. Entre sus notas se encuentra la frase "Why can't I leave Leonida???", que refleja su frustración por los límites geográficos del mapa.

Otro de los detalles que llaman la atención es una referencia a la cifra 140 junto a la expresión "Identical People", una posible burla a la reutilización de modelos de personajes que suelen poblar las calles de los videojuegos.

El tablero también incluye preguntas como "Number 6 - what does it mean?" y "Who is L, who is J?", en alusión a dos figuras que parecen tener una condición diferente a la del resto de los habitantes.

Jason y Lucía serían los únicos personajes libres

Las letras J y L apuntarían a Jason y Lucía, protagonistas de GTA VI. La teoría del NPC es que ambos serían los únicos individuos capaces de actuar libremente, sin estar sujetos a las limitaciones que experimentan los demás habitantes de Leonida.

El personaje también habría registrado un incremento de la actividad criminal en la ciudad, representado en una gráfica, además de otras situaciones que refuerzan su sospecha de que vive dentro de una simulación.

Incluso, en el garaje se encontraron folletos relacionados con embarcaciones, lo que sugiere que el habitante podría estar considerando escapar por mar ante la imposibilidad de salir del territorio por carretera o avión.

La casa de GTA San Andreas que anticipó el escenario

El descubrimiento tiene otro elemento particular: la vivienda coincide con una fotografía que apareció en 2021 en Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, específicamente en una imagen que mostraba una casa con dos palmeras y un objeto volador no identificado.

Durante años, los jugadores especularon sobre el origen de aquella imagen y su posible relación con el siguiente título de Rockstar Games. Ahora, la construcción fue localizada en Belville, dentro de GTA VI, y su garaje esconde el tablero del personaje conspiranoico.

El hallazgo convierte la vivienda en uno de los secretos más llamativos descubiertos por la comunidad, pues Rockstar parece jugar con la idea de que uno de sus propios personajes sospecha que está dentro de un videojuego.