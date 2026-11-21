Las ventas de “Grand Theft Auto VI” impusieron un récord con US$3,790 millones en ventas minoristas durante su primer día, informó Rockstar Games el viernes, subrayando la enorme demanda por la nueva entrega.

La estimación global abarcó hasta el final del jueves, día del lanzamiento. Rockstar anunció además 32,5 millones de unidades vendidas en preventa, marca histórica en todas las plataformas.

“Nos sentimos muy honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo y no podríamos estar más emocionados de compartir este momento con ustedes”, dijo Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar, en un comunicado.

Un debut muy superior a 'GTA V'

El lanzamiento superó con creces al de su predecesor. “Grand Theft Auto V”, estrenado en 2013, generó US$1.000 millones en ventas minoristas en sus primeros tres días y se volvió uno de los títulos más vendidos de la historia, con más de 230 millones de las más de 470 millones de unidades de la franquicia vendidas mundialmente, según Take-Two Interactive.

La edición estándar se vende por unos US$80 en Estados Unidos. Hace poco este mes, el blog de PlayStation indicó que “GTA VI” fue el juego más reservado de su tienda, por lo que se asoció con Rockstar para permitir precargarlo nueve días antes del estreno.

Trece años de espera

“GTA VI” es el nuevo capítulo de la violenta serie que ha satirizado la cultura estadounidense con versiones ficticias de Nueva York y Los Ángeles, volviendo ahora a Vice City, su versión de Miami. Es el primer juego nuevo de “GTA” en 13 años, centrado en Lucía Caminos y Jason Duval, pareja que busca mejorar su circunstancia mediante el crimen en el estado ficticio de Leonida.

Las primeras reseñas destacan un mayor énfasis en la construcción de relaciones más allá de asaltos violentos, robos a bancos y caos típicos de la saga. También terminó el sigilo sobre el elenco: Manni L. Perez encarna a Lucia y Dylan Rourke a Jason, junto a Bobby Moynihan, Stephen Root, Taryn Manning, Roselyn Sanchez y el rapero Denzel Curry.

El estreno corona más de una década de expectativa por una de las mayores propiedades del entretenimiento.