Grupo Venero celebrará cuatro años con gran fiesta musical

La agrupación también recordó su reciente participación en el Regio Fest, donde se presentaron en dos ocasiones con gran respuesta del público

Grupo Venero se encuentra listo para celebrar su cuarto aniversario con una gran fiesta musical que se llevará a cabo el día de mañana en el restaurante La Patrona, donde estarán acompañados por importantes agrupaciones e invitados especiales. La agrupación adelantó que será una noche llena de música y sorpresas para agradecer el apoyo que han recibido durante estos años de trayectoria.

Grupo Venero celebrará con invitados especiales

Para esta celebración estarán presentes grupos como Los Cuacos, Grupo Garantía y César Maldonado, además de la participación especial de Arnulfo Tercero, quien se unirá a esta fiesta que reunirá a amigos y colegas del regional mexicano.

Durante el encuentro con los medios, Grupo Venero también habló sobre los nuevos proyectos musicales que preparan para los próximos meses. Entre ellos destacan colaboraciones con Grupo Garantía y Arnulfo Tercero, materiales que próximamente verán la luz y que prometen sorprender a sus seguidores con nuevas fusiones y propuestas musicales.

La agrupación prepara nuevos proyectos musicales

La agrupación también recordó su reciente participación en el Regio Fest, donde se presentaron en dos ocasiones con gran respuesta del público.

Los integrantes señalaron que estas actuaciones fueron muy importantes para ellos, ya que les permitieron conectar con más personas y seguir consolidando su carrera dentro del regional mexicano.

Con cuatro años de trayectoria, nuevas colaboraciones en puerta y una celebración rodeada de amigos y colegas, Grupo Venero continúa trabajando para fortalecer su proyecto musical y seguir conquistando escenarios en Nuevo León y otras partes del país.