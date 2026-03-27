Grupo Secretto sigue apostando por tocar en EUA

A pesar de la situación complicada que viven los latinos, también tienen presentaciones en Estados Unidos y muestran su apoyo

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Grupo Secretto estrenan nuevo sencillo titulado “Solamente Mía”.

La agrupación se presentará en Monterrey el próximo 17 de abril y continúan apostando por estar cerca de los latinos en Estados Unidos.

A pesar de la situación complicada que viven los latinos, también tienen presentaciones en Estados Unidos y muestran su apoyo.

“Como quien dice, Estados Unidos está sufriendo ahorita con, con todo lo que está pasando con toda nuestra gente hispana, pero Estados Unidos y seguimos haciendo tratando de traerles música para que estén contentos, tratarle de traer alegría a la gente, nuevamente gracias por todo ese apoyo sabemos que la gente tiene miedo también ahorita salir, pero sabemos que cuando van a los bailes a divertirse van a distraerse, entonces estamos agradecidos con toda esa gente”, comentó la agrupación.

El Grupo Secretto continúa consolidándose como una de las propuestas emergentes dentro del regional mexicano, destacando por su estilo fresco que mezcla lo tradicional con sonidos actuales.

Con una creciente presencia en escenarios y plataformas digitales, la agrupación ha logrado conectar con el público gracias a letras que abordan historias cotidianas y emociones genuinas, posicionándose como una opción atractiva para las nuevas generaciones que buscan identidad dentro del género.