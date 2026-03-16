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Grupo Koala conquista la ciudad de Monterrey con sold out

Por: Rachel Acosta

15 Marzo 2026, 11:41

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Durante el show, los fans demostraron su apoyo al grupo, que poco a poco se ha consolidado dentro de la escena musical local

Grupo Koala conquista la ciudad de Monterrey con sold out

La agrupación regiomontana Grupo Koala vivió una noche especial al presentarse en Monterrey, donde lograron un concierto con boletos agotados y un público que no dejó de corear sus canciones.

Durante el show, los fans demostraron su apoyo al grupo, que poco a poco se ha consolidado dentro de la escena musical local. Los asistentes acompañaron a la banda en cada tema, creando un ambiente lleno de energía.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la aparición de invitados especiales. Los artistas Caztro y Yozi subieron al escenario para interpretar algunos temas junto a la agrupación, desatando la emoción del público.

En entrevista, los integrantes de Grupo Koala agradecieron el cariño de sus seguidores y destacaron que el apoyo de sus fans ha sido fundamental para continuar creciendo dentro de la música.

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