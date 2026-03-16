Grupo Koala conquista la ciudad de Monterrey con sold out

Durante el show, los fans demostraron su apoyo al grupo, que poco a poco se ha consolidado dentro de la escena musical local

La agrupación regiomontana Grupo Koala vivió una noche especial al presentarse en Monterrey, donde lograron un concierto con boletos agotados y un público que no dejó de corear sus canciones.

Durante el show, los fans demostraron su apoyo al grupo, que poco a poco se ha consolidado dentro de la escena musical local. Los asistentes acompañaron a la banda en cada tema, creando un ambiente lleno de energía.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la aparición de invitados especiales. Los artistas Caztro y Yozi subieron al escenario para interpretar algunos temas junto a la agrupación, desatando la emoción del público.

En entrevista, los integrantes de Grupo Koala agradecieron el cariño de sus seguidores y destacaron que el apoyo de sus fans ha sido fundamental para continuar creciendo dentro de la música.