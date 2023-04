Grupo Frontera y Bad Bunny la rompen en Coachella

La agrupación mexicana y el cantante puertorriqueño encendieron al público con su nueva canción 'un x100to' en el Festival de Coachella, en California.

Por: Carolina Maldonado

Abril 22, 2023, 19:34

Bad Bunny se presentó por segunda ocasión en el Festival de Música y Artes de Coachella, el cual se realiza en California, Estados Unidos, y sus presentaciones han dado de que hablar.

En su primera presentación, la semana pasada, levantó polémica por invitar a todos los asistentes a su casa, aunque no literalmente, sino que se refería a que por medio de redes sociales no se puede conocer del todo un artista y lo que se ve en videos y entrevistas, muchas veces es una ‘fachada’, por lo que no hay mejor manera de conocer a alguien más que estando en su casa.

Y como es costumbre, la presentación del puertorriqueño durante este segundo fin de semana de festival sorprendió al público.

En esta ocasión volvió a robarse el show, pues tuvo de invitados especiales a los integrantes del grupo norteño ‘Grupo Frontera’ para interpretar su más nueva canción “Un x100to”, la cual actualmente ocupa los primeros lugares de reproducción en Spotify.

Grupo Frontera en el escenario principal de Coachella 🇲🇽 pic.twitter.com/TQ9IL3eMbf — Indie 505 (@Indie5051) April 22, 2023