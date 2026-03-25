Grupo Frontera presenta el himno del Tri para el Mundial

La agrupación de regional mexicano presentó 'Un Solo Corazón', que busca fortalecer la unión entre la afición y la selección en la antesala de la Copa del Mundo

Con el impulso rumbo al Mundial, Grupo Frontera presentó “Un Solo Corazón”, el nuevo himno de la Selección Mexicana, en un evento especial desde la Ciudad de México.

La agrupación interpretó por primera vez el tema en vivo, acompañada de un ambiente festivo con batucada y aficionados vestidos con la camiseta de la selección nacional, reforzando el mensaje de unidad de cara a la justa internacional.

Durante la presentación, el exfutbolista nacional Pável Pardo destacó el papel clave de la afición.

“Esa conexión que existe entre la afición y los jugadores es algo que no se puede comprar”.

Además del estreno, la banda sorprendió al público con “No Capea”, su colaboración con el cantnate Xavi, consolidando su presencia en la escena musical ligada al futbol.

El lanzamiento del himno forma parte de una serie de iniciativas para acercar a los seguidores con el equipo nacional, en un momento clave en el que México será anfitrión del Mundial y busca fortalecer el vínculo entre jugadores y afición.