Grupo Frontera anuncia segunda fecha en la Arena Monterrey

Tras agotar más de 15 mil boletos para el 17 de diciembre, Grupo Frontera confirmó una nueva presentación para el 16 de diciembre

La respuesta del público llevó a Grupo Frontera a sumar una nueva presentación en la Arena Monterrey. Después de agotar más de 15 mil boletos para su concierto del 17 de diciembre, la agrupación anunció una segunda fecha para el 16 de diciembre.

Los boletos para esta nueva presentación estarán disponibles este 22 de septiembre a partir de las 14:00 horas, tiempo local, a través de Superboletos.

El primer show se agotó en 30 minutos

El grupo consiguió vender más de 15 mil entradas en apenas media hora para su espectáculo en formato 360°, con lo que, de acuerdo con la información proporcionada por la agrupación, se convirtió en el primer grupo del regional mexicano en lograr un sold out de este tipo en la Arena Monterrey en ese periodo.

La alta demanda provocó que se habilitara una segunda noche en el mismo recinto, donde Grupo Frontera pondrá punto final a su actual recorrido internacional.

Las presentaciones del 16 y 17 de diciembre representarán el cierre del “Triste Pero Bien C*brón Tour”, gira que comenzó en abril y que ha llevado a la agrupación por escenarios de México, Centroamérica, Europa y Estados Unidos.

Hasta ahora, el recorrido suma más de 60 conciertos. Después de concluir su etapa por Estados Unidos con una presentación en Puerto Rico, el grupo tiene previsto continuar con fechas en Sudamérica antes de regresar a Monterrey para las dos últimas actuaciones del tour.

La agrupación suma nuevos reconocimientos

El anuncio de las nuevas fechas llega en un momento de reconocimiento para Grupo Frontera. La agrupación recibió recientemente tres nominaciones a los Latin GRAMMY, además de cuatro candidaturas en los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

El grupo también participará próximamente en la programación de Billboard Latin Music Week, donde formará parte de uno de los paneles del encuentro.

Con la incorporación de la segunda fecha, Grupo Frontera concluirá en su ciudad de origen una gira que ha recorrido distintos territorios y escenarios internacionales.

Los conciertos del 16 y 17 de diciembre se realizarán bajo el formato 360°, una configuración que permitirá al público vivir de manera cercana el espectáculo con el que la agrupación despedirá el Triste Pero Bien C*brón Tour.