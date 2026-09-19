Grupo Frontera anuncia concierto 360° en la Arena Monterrey

Grupo Frontera regresará a la Arena Monterrey el 17 de diciembre con un concierto en formato 360° como parte de su gira.

Después de recorrer distintos escenarios con su gira Triste Pero Bien C*brón Tour, Grupo Frontera anunció su regreso a Monterrey para ofrecer un concierto propio en la Arena Monterrey.

La presentación, programada para el 17 de diciembre, tendrá un formato 360° que permitirá al público ubicarse alrededor del escenario y disfrutar del espectáculo desde diferentes perspectivas.

Éxitos de Grupo Frontera en Monterrey

Durante el concierto, la agrupación interpretará algunos de los temas que han marcado su trayectoria, entre ellos un x100to, Que Vuelvas, Coqueta, No Se Va, Frágil y El Amor de Su Vida.

Monterrey representa además un punto importante dentro de la actual etapa de la banda, pues fue la ciudad donde inició su recorrido el pasado 28 de marzo, con su presentación en el escenario principal de un festival.

El anuncio del nuevo espectáculo llega después de que Grupo Frontera concluyera la parte estadounidense de su gira con 24 presentaciones agotadas.

Desde abril, el recorrido internacional ha sumado 59 conciertos, de los cuales 36 registraron localidades agotadas. La agrupación ha llevado su música a escenarios de Estados Unidos, Europa, Centroamérica y México.

Grupo Frontera suma nominaciones

El regreso a Monterrey también ocurre en medio de una nueva etapa de reconocimientos para el grupo. Grupo Frontera recibió tres nominaciones para la 27.ª entrega anual del Latin GRAMMY.

El álbum Lo Que Me Falta Por Llorar compite por Mejor Álbum de Música Norteña, mientras que No Capea, junto a Xavi, y Ojitos Bellos fueron nominadas en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana.

La agrupación también acumula cuatro nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y participará en la próxima edición de Billboard Latin Music Week.

Para su presentación en Monterrey, los boletos estarán disponibles a través de Superboletos a partir del 22 de septiembre a las 10:00 horas.