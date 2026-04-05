Grupo Firme lanza su primera canción con mariachi 

La llegada de su primera canción con mariachi podría abrir una nueva etapa para Grupo Firme, consolidándolos como una de las agrupaciones más influyentes

La agrupación Grupo Firme vuelve a colocarse en tendencia con el lanzamiento de su nueva canción “Caaa Y Medio”, un tema que marca un momento clave en su trayectoria al representar su primera incursión en el género del mariachi. Con esta propuesta, la banda liderada por Eduin Caz apuesta por diversificar su sonido y explorar nuevas raíces dentro del regional mexicano.

Un paso hacia el mariachi

La importancia de este lanzamiento radica en que el mariachi es uno de los pilares más representativos de la música mexicana a nivel mundial, por lo que dar este paso no solo implica una evolución musical, sino también un acercamiento a una tradición profundamente arraigada.

Fusión de estilos

En “Caaa Y Medio”, Grupo Firme logra combinar su estilo característico con los arreglos clásicos del mariachi, generando una fusión que conecta con el público y demuestra su versatilidad artística.

Un nuevo rumbo musical

Este tema no solo amplía el repertorio de la agrupación, sino que también sienta un precedente en su carrera, dejando claro que están dispuestos a innovar sin perder su esencia.

La llegada de su primera canción con mariachi podría abrir una nueva etapa para Grupo Firme, consolidándolos como una de las agrupaciones más influyentes y en constante evolución dentro de la música mexicana actual.