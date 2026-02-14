Grupo Duelo hace tres sold out en la Arena Monterrey

La agrupación norteña vive un fin de semana inolvidable al agotar las entradas en tres fechas consecutivas en uno de los principales recintos de la ciudad

Grupo Duelo reafirmó su poder de convocatoria al lograr tres llenos totales en la Arena Monterrey, presentándose con un imponente escenario 360 que permitió una conexión más cercana con miles de seguidores regiomontanos.

Tres noches históricas en la Arena Monterrey

El formato 360 convierte cada concierto en un gran espectáculo, donde el público coreó de principio a fin sus éxitos más representativos.

Durante el espectáculo, Óscar Iván Treviño, líder y vocalista del grupo, expresó su emoción por celebrar en Monterrey durante el mes del amor.

“Pues, lo sueñas, yo creo que cualquier artista de cualquier género, es un sueño de estar en la Arena Monterrey, ya estar en la Arena Monterrey, tres fechas, con 360, es algo grandísimo, la neta que agradecemos muchísimo a nuestro público por querernos tanto y esperemos nunca defraudarlos, hacer siempre lo mejor para todos ellos“ dijo Óscar Iván.

Un momento clave en su carrera

Con más de dos décadas de trayectoria, Grupo Duelo se ha consolidado como uno de los referentes del norteño romántico, destacando por letras cargadas de sentimiento y una conexión constante con su audiencia.

La agrupación atraviesa además un gran momento digital con el lanzamiento de “Te Cura El Tiempo”, tema que ya supera los 10 millones de vistas en YouTube, confirmando la vigencia y fuerza de su propuesta musical.

Trayectoria y legado

Fundados en 1996 en Roma, Texas, Grupo Duelo ha construido una carrera sólida tanto en México como en Estados Unidos. Canciones como Puño de Diamantes, Sentimientos de Cartón y Veneno forman parte del repertorio que los ha mantenido en el gusto del público por generaciones.

Con estas tres fechas históricas en Monterrey, la agrupación demuestra que su historia sigue escribiéndose con éxito, respaldada por un público fiel que los acompaña en cada etapa de su camino.