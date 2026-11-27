La agrupación llevará su repertorio y el montaje especial de Gravedad Tour a la Arena Monterrey los días 12 y 13 de febrero de 2027.

Grupo Duelo anunció su regreso a Monterrey con dos presentaciones en la Arena Monterrey programadas para el viernes 12 y sábado 13 de febrero de 2027, como parte de su espectáculo Gravedad Tour.

De acuerdo con el anuncio difundido en redes sociales, la agrupación volverá al recinto regio para ofrecer dos noches enfocadas en su repertorio de éxitos dentro de una gira que promete un montaje especial ante su público en Nuevo León.

Detalles del anuncio y venta de boletos en Monterrey

En la publicación realizada por la Arena Monterrey, se detalla que las dos fechas marcarán el retorno de Grupo Duelo a la Arena Monterrey. El mensaje promocional destaca el atractivo de ambas jornadas para los seguidores de la banda:

“Dos noches para cantar, sentir y disfrutar de todos sus grandes éxitos en un espectáculo que promete ser inolvidable.”

Para quienes busquen asistir a cualquiera de las dos presentaciones de febrero de 2027, los boletos estarán disponibles a través de SuperBoletos.com o directamente en las taquillas de la Arena Monterrey.

Paradas previas en Estados Unidos antes de llegar a Monterrey

Antes de aterrizar en Monterrey, la agrupación cerrará el año con una serie de presentaciones en territorio estadounidense durante diciembre, de acuerdo con los anuncios publicados en su cuenta oficial.

18 de diciembre: Oklahoma.

19 de diciembre: Fayetteville , Arkansas.

, 20 de diciembre: St. Louis, Misuri.

Con estas fechas previas en Estados Unidos y el doble compromiso ya confirmado para febrero de 2027 en la Arena Monterrey, Grupo Duelo mantiene activa su agenda internacional rumbo al próximo año.