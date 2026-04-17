Grupo Dezigual estrena canción con Santa Fe Klan y El Mimoso

El tema ‘Perro Callejero’ surgió de forma inesperada en el estudio, donde una colaboración espontánea terminó por dar forma a este nuevo lanzamiento musical.

El grupo Dezigual estrenó su nuevo sencillo "Perro Callejero" en colaboración con El Mimoso y Santa Fe Klan, una apuesta musical que se enmarca en el estilo de los corridos tumbados y que suma voces reconocidas del regional mexicano y el rap nacional.

La agrupación lanzó este tema como parte de su propuesta sonora actual y, durante el proceso, se llevaron una sorpresa: El Mimoso se integró a la colaboración a través de su disquera, consolidando una participación que no estaba contemplada desde el inicio.

¿Cómo surgió la colaboración con Santa Fe Klan?

Sin embargo, el proceso creativo dio otro giro inesperado. Mientras grababan la canción en el estudio, los integrantes de Dezigual observaron que Santa Fe Klan se encontraba en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con su testimonio, el rapero estuvo paseando afuera del estudio hasta que se acercó al grupo. Fue entonces cuando surgió la invitación directa para sumarse al proyecto, logrando concretar una colaboración espontánea que terminó por darle forma final al sencillo.

Dezigual fortalece su presencia en la escena musical

A lo largo de su trayectoria, Dezigual ha colocado varios temas entre sus principales éxitos dentro de plataformas digitales, consolidando un catálogo que abarca corridos, cumbias y canciones de corte romántico.

Estas producciones han sido bien recibidas por sus seguidores, lo que les ha permitido posicionarse en la escena local y, de manera progresiva, expandir su alcance a nivel nacional.

El grupo ha ganado popularidad por su autenticidad y por la energía que transmite tanto en sus grabaciones de estudio como en sus presentaciones en vivo, elementos que ahora refuerzan con el lanzamiento de "Perro Callejero".