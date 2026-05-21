‘Grey’s Anatomy’ tendrá nuevo spin-off ambientado en Texas

Se ha confirmado la producción de un nuevo spin-off de la exitosa serie Grey's Anatomy, ampliando así el universo creado por Shonda Rhimes

Se ha confirmado la producción de un nuevo spin-off de la exitosa serie Grey's Anatomy, ampliando así el universo creado por Shonda Rhimes con una historia ambientada en el oeste de Texas.

La nueva producción, que todavía no cuenta con título oficial, se estrenará durante la temporada televisiva 2026-2027 y será un drama médico centrado en un pequeño centro de salud rural, descrito como “la última oportunidad de recibir atención médica antes de millas de nada”.

La cadena de televisón detalló que la serie abordará historias más intensas y contará con nuevos personajes que enfrentarán situaciones extremas en una zona aislada del estado texano.

El proyecto será desarrollado por Shonda Rhimes y Meg Marinis, actual showrunner de la serie principal desde la temporada 20. Marinis, originaria de Texas, expresó su entusiasmo por trasladar el universo de “Grey’s Anatomy” a su estado natal.

“Esta oportunidad dará vida a nuevos personajes e historias que mantendrán la esencia, emoción y conexión que el público ha amado durante más de dos décadas”, señaló la productora en un comunicado.

Además, Ellen Pompeo, protagonista de la franquicia como Meredith Grey, participará como productora ejecutiva junto con Betsy Beers, colaboradora habitual de Rhimes.

Hasta ahora no se ha confirmado si Meredith Grey u otros personajes clásicos aparecerán en la nueva historia, aunque versiones señalan que Catherine Fox podría funcionar como vínculo entre los hospitales de ambas series.

El nuevo proyecto será producido por ABC, Shondaland y 20th Television, y recibió una orden directa a serie, sin necesidad de grabar un episodio piloto.

Con esta producción, “Grey’s Anatomy” sumará su cuarto spin-off tras el éxito de Private Practice, Station 19 y “Grey’s Anatomy: B-Team”.