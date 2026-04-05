Gretell Valdez apoya a su hijo Santino y se muestra orgullosa

Santino, hijo de la actriz Gretell Valdez y el conductor Patricio Borghetti, ha comenzado a forjar su propio camino lejos de la actuación, inclinándose principalmente por el ámbito artístico musical.
Desde temprana edad ha mostrado interés por los escenarios, participando como vocalista y músico dentro de una banda de rock, donde incluso toca instrumentos como el bajo y la guitarra, dejando ver que ha heredado el talento de sus padres.
En cuanto a su formación, el joven se encuentra en una etapa académica importante, ya que recientemente emprendió una nueva etapa al irse a estudiar al extranjero, específicamente a Inglaterra, con el objetivo de continuar su preparación y crecimiento personal.
Esta decisión marca un paso significativo en su vida, al combinar sus estudios con su desarrollo artístico, en una etapa clave donde busca definir su futuro profesional.
El apoyo de sus padres ha sido fundamental en todo momento, especialmente el de su madre, quien ha compartido públicamente el orgullo que siente por su hijo y ha estado presente en cada uno de sus logros, desde sus primeras presentaciones musicales hasta sus nuevos proyectos.
Por su parte, su padre también ha respaldado su crecimiento, acompañándolo en eventos importantes, lo que refleja una relación cercana y un entorno familiar que impulsa a Santino a seguir sus sueños dentro de la música y su formación académica.