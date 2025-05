Green Day recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Green Day, una de las bandas más emblemáticas del punk rock estadounidense, recibió este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en un evento en el que estuvieron acompañados de Ryan Reynolds, amigo del grupo, y Rob Carvallo, el productor de uno de sus álbumes más exitosos.

"¡Este es como la Super Bowl de mi mamá!... Y es como estar en tu propio funeral", bromeó el vocalista Billie Joe Armstrong, quien también agradeció a su pareja y a sus seguidores, quienes se congregaron en el emblemático bulevar de Hollywood, en Los Ángeles.

Armstrong (también guitarrista), Tré Cool (baterista) y Mike Dirnt (bajista), se subieron al escenario a recibir el reconocimiento que honra sus casi cuatro décadas de una trayectoria marcada por temas como 'American Idiot' o 'Basket Case'.

Green Day's star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/3QpjJ8rE8j pic.twitter.com/8VChzu2ZtL