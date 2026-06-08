Grandiosas arranca nueva gira en Monterrey con elenco renovado

El espectáculo permitió ver combinaciones poco habituales sobre el escenario, logrando momentos que emocionaron a los asistentes

Monterrey se convirtió en el escenario perfecto para el arranque de una nueva etapa de Grandiosas, el exitoso espectáculo musical que reúne a algunas de las voces femeninas más importantes de la música en español. La Arena Monterrey recibió a miles de asistentes que disfrutaron una noche cargada de nostalgia, romance y grandes éxitos.

En esta renovada edición del espectáculo participaron Alicia Villarreal, Lucía Méndez, Laura León, Ángela Carrasco, Ana Cirré y Filippa Giordano, quienes dieron vida a un concierto de más de tres horas lleno de duetos, cambios de vestuario y momentos memorables.

La velada comenzó con el tema oficial de Grandiosas, dando paso a una serie de interpretaciones que hicieron cantar al público de principio a fin. Cada una de las artistas presentó algunos de los temas más representativos de su carrera, provocando ovaciones constantes durante toda la noche.

Uno de los aspectos más aplaudidos fueron las colaboraciones entre las cantantes. El espectáculo permitió ver combinaciones poco habituales sobre el escenario, logrando momentos que emocionaron a los asistentes y demostraron la fuerza vocal de este elenco internacional.

Además de los éxitos musicales, la producción destacó por su despliegue visual, elegantes vestuarios y una puesta en escena diseñada para celebrar la trayectoria de mujeres que han dejado huella en la industria musical durante varias décadas.

Entre las artistas más ovacionadas de la noche estuvo Alicia Villarreal, quien recibió una de las respuestas más efusivas por parte del público regiomontano, mientras que Lucía Méndez y Filippa Giordano debutaron oficialmente dentro de esta nueva versión del concepto.

Con este exitoso arranque en Monterrey, Grandiosas Invicto inicia una gira que promete recorrer distintas ciudades llevando un espectáculo lleno de nostalgia, emociones y canciones que han marcado a varias generaciones.