Grammy 2026: Ellos son todos los ganadores del gramófono dorado

Te traemos la lista completa de quiénes fueron reconocidos en los Grammy 2026 y cómo se vivió una de las noches más importantes en la industria musical

La ceremonia 68 de los Premios Grammy dio inicio con una apertura musical que marcó el pulso de la noche. Rosé, integrante de Blackpink, y Bruno Mars fueron los encargados de inaugurar la gala con APT., una presentación que confirmó desde el primer minuto que la música sería el eje central de una edición cargada de expectativas y grandes nombres sobre el escenario.

Con la conducción de Trevor Noah, la premiación arrancó entre referencias a las estrellas presentes, bromas dirigidas a figuras del espectáculo y una atmósfera festiva que envolvió al público. La ovación dedicada a Bad Bunny, los comentarios sobre la ausencia de Nicki Minaj y las primeras presentaciones en vivo, como la de Sabrina Carpenter, marcaron un inicio dinámico para una noche destinada a definir a los protagonistas musicales del año.

Te dejamos aquí la cobertura completa a los Grammy 2026 con ganadores que marcaron el año gracias a sus ritmos únicos y producciones de alto nivel.

Bad Bunny gana Álbum del Año con Debí tirar más fotos

Tras permanecer unos momentos en shock, el cantante recibió entre lágrimas el premio. El boricua es el segundo latino en ganar el premio; el primero fue Carlos santana con Supernatural hace 26 años.

Previamente, ya había ganado 4 premios en los Latin Grammy y ahora se apodera del premio nuevamente frente a contrincantes como Sabrina Carpenter, Lady Gaga y el multipremiado de la noche, Kendrick Lamar.

Puerto Rico créeme cuando te digo que somos muy grandes, no existe nada que no podamos lograr [...] gracias mami por parirme en Puerto Rico. Quiero dedicar esto a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra para seguir sus sueños.

Grabación del Año es para... ¡Luther de Kendrick Lamar y SZA!

La canción hace homenaje a Luther Vandross por su canción If this world were mine, interpretada originalmente por Marvin Gaye and Tammi Terrell. Es el sexto sencillo de GNX en colaboración con SZA. Es la segunda canción que más tiempo se ha mantenido en el top 1 de Billboard USA, después de Old Town Road de Lil Nas X.

Pharrell Williams es reconocido con el premio Impacto Global Dr. Dre

El cantante también fue reconocido hace unos días por la Academia por su contribución a la música y la innovación, además de su labor como director creativo de Louis Vuitton. Durante el evento, se destacaron sus iniciativas con Yellow y Ambición Negra, una asociación que apoya a la comunidad negra que carece de recursos económicos, pero cuenta con talento e ideas únicas.

'Wildflower' es la Canción del Año de los Grammy 2026

Billie Eilish se lleva el premio en una de las categorías más importante de la noche gracias a su cuarto sencillo de su disco Hit Me Hard and Soft. El origen de la misma se rumora es por una relación que tuvo entre el 2022 y 2023.

Lola Young deja atrás a Sabrina Carpenter, Lady Gaga y Justin Bieber

En la categoría Mejor Interpretación Pop Solista, Lola se impuso con Messy, que fue un fenómeno gracias a un trend en redes, y rápidamente se catapulto a diversas plataformas de streaming.

Lady Gaga es la ganadora de Mejor Álbum Pop Vocal

Justin Bieber y Sabrina Carpenter se quedaron en el camino tras la victoria de Gaga con Mayhem. Mientras agradecía por el premio, reflexionó sobre su camino en la música y emoción por regresar a los escenarios.

Jerry Roll gana Mejor álbum de Country contemporáneo

El cantante es el ganador con un material inspirado en las historias que sus fanáticos le habían contado

Mejor Álbum Urbano es para... Bad Bunny

El puertoriqueño se llevó su segundo grammy de la noche con Debí tirar más fotos

Olivia Dean es la Nueva Mejor Artista en los Grammy 2026

La británica alcanzó el sueño de los nominados y es la Nueva Mejor Artista. Desde el 2019 ha estado en la música con un EP pero en el 2025 se posicionó en rápidamente en los charts gracias a su álbum The Art of Loving

Kendrick Lamar gana Mejor Álbum Rap

El cantante sumó su segunda estatuilla de la noche, y la número 26 de toda su carrera, ahora con su disco GNX

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea es para... Carín León

El cantante obtuvo su segundo grammy de la noche con su disco Palabra de To’s (Seca) consolidándose con voz del género regional mexicano ante una terna fuerte con Fuerza Regida, Grupo Frontera y Bobby Pulido.

Álbum de Vocal Pop Tradicional es para Laufey

Laufey ganó con A Matter of Time, superando a gigantes como Elton John, Brandi Carlile, Lady Gaga y Barbra Streisand

Bad Bunny gana su primer Grammy de la noche

Bad Bunny obtuvo el premio a mejor interpretación de música global con 'EoO', imponiéndose a 'Cantando en el Camino' , de Ciro Hurtado, y a 'JERUSALEMA', de Angélique Kidjo.

Metal, country y raíces americanas

En el apartado de metal, Turnstile fue reconocido por su intensidad en vivo al ganar Mejor Performance de Metal con Brids.

El country tuvo una presencia destacada. Chris Stapleton ganó Mejor Interpretación Solista de Country por Bad As I Used To Be, mientras que Shaboozey y Jelly Roll se llevaron el premio a Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Country con Amen.

Tyler Childers obtuvo el Grammy a Mejor Canción Country por Bitin' List, y Zach Top fue reconocido con Mejor Álbum de Country Tradicional por Ain't In It For My Health.

En las categorías de raíces, Mavis Staples ganó Mejor Interpretación de Raíces Americanas con Beautiful Strangers.

Kendrick Lamar suena fuerte y domina el rap

Las categorías de rap estuvieron encabezadas por Kendrick Lamar, quien se consolidó como el principal ganador del género durante la premiere.

Luther ganó Mejor Canción de Rap Melódica, mientras que tv off fue reconocida como Mejor Canción de Rap. Además, Chains & Whips, de Clipse & Kendrick Lamar, obtuvo el premio a Mejor Performance de Rap.

Premian a lo mejor del R&B; Kehlani arremete contra ICE

En Rhythm & Blues, Leon Thomas ganó Mejor Performance de R&B Tradicional por Vibes Don’t Lie y Mejor Álbum de R&B con MUTT.

Kehlani obtuvo dos premios con Folded, al ganar Mejor Performance de R&B y Mejor Canción de R&B. Tras recibir los galardones, la cantante lanzó un mensaje contra las redadas antimigrantes durante su participación en la gala.

Kehlani calls out ICE at the #GRAMMYs:



“I really wanted to say f*ck ICE. But I think they needed some couth on the carpet or something. (...) We're too powerful of a group to all be in the room at the same time and not make some kind of statement.” pic.twitter.com/ln5ePH1mh7 — Pop Base (@PopBase) February 1, 2026

El Grammy a Mejor Álbum de R&B Progresivo fue para Durand Bernarr por BLOOM.

Compositor del Año

El premio a Compositor del Año en Música No Clásica fue otorgado a Amy Allen. El mexicano Edgar Barrera no obtuvo el reconocimiento en esta edición.

Turnstile y The Cure se llevan el gramófono dorado

En las categorías de rock, Turnstile ganó Mejor Álbum de Rock, mientras que The Cure se llevó los premios a Mejor Performance Alternativo y Mejor Álbum Alternativo.

Homenaje a Ozzy Osbourne gana un Grammy

“Changes”, la emblemática interpretación de Yungblud en Back to the Beginning, se llevó el premio a Mejor Performance de Rock en los Grammy 2026.

Sharon Osbourne subió al escenario junto al cantante para recibir la estatuilla y dedicar el galardón al legendario Ozzy Osbourne.

“Dios bendiga al rock y Dios bendiga al jodido Ozzy Osbourne.”

Guerreras del K-pop gana un Grammy

Golden obtuvo el premio a Mejor Composición para un Producto Audiovisual, por su participación en una película animada.

Mejor Performance Pop para Dúo o Grupo

Ariana Grande obtuvo la primera estatuilla de la tarde durante la ceremonia previa de los Grammy 2026.

Mejor Álbum de Dance o Música Electrónica

FKA twigs fue reconocida con el Grammy 2026 por el mejor disco dentro del género electrónico.

Lady Gaga suma su primer Grammy de la noche

La canción Abracadabra ganó el premio a Mejor Mezcla en Producción.

Edgar Barrera presenta las categorías latinas

El compositor tamaulipeco fue el encargado de entregar los Grammy correspondientes a la música en español que fueron:

En Mejor Álbum de Pop Latino

Mejor Álbum de Rock Latino

Mejor Álbum Tropical

Palabra de Tos (Seca) de Carín León se llevó premio a Música texana o Norteña





Mejor Álbum de Pop Latino

Natalia Lafourcade ganó el Grammy por Cancionera, aunque no estuvo presente en la ceremonia.

Mejor Álbum de Rock Latino

El reconocimiento fue para Catriel y Paco Amoroso.

Mejor Álbum Tropical

Gloria Estefan y Raíces se llevaron el premio en esta categoría.

Mejor Video Musical del Año

Anxiety, de Doechii, fue elegida como la ganadora del Grammy 2026.

Sinners obtiene dos premios en los Grammy 2026

El soundtrack de Pecadores ganó los Grammy a Mejor Compilación para un Producto Visual y Mejor Banda Sonora.