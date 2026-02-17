Grafiti en Barcelona enfrenta a Trump y Bad Bunny

Un mural en Barcelona muestra a Bad Bunny junto a un niño detenido por ICE, en contraste con Donald Trump, como mensaje a favor de la paz y la migración

Un grafiti del artista tinerfeño Alberto León en el centro de Barcelona se ha convertido en tema de conversación en redes sociales al contraponer un mensaje de paz frente a las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

La obra, ubicada en la calle del Sotstinent Navarro, junto a la céntrica Via Laietana, muestra al cantante puertorriqueño Bad Bunny vestido de blanco y tomado de la mano de un niño migrante detenido en Estados Unidos, mientras Trump los observa con gesto contrariado.

Un mensaje desde el arte urbano

En el mural aparece el pequeño Liam Conejo Ramos, de 5 años, quien fue detenido en Mineápolis por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ambos personajes visten de blanco y están acompañados por palomas, símbolo de paz.

Bad Bunny sostiene un balón de futbol americano con la frase “Together we are America”, en referencia al mensaje que proyectó durante su participación en el espectáculo del Super Bowl, donde difundió el lema: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

En contraste, Trump aparece vestido de negro y con palomas grises posadas sobre él, reforzando el simbolismo visual del mural.

Reivindicación y conversación pública

Alberto León explicó que su intención fue llevar a la calle el mensaje del artista puertorriqueño, destacando que América no es sinónimo exclusivo de Estados Unidos, sino un continente diverso.

“Era un mensaje necesario que quise que estuviera en la calle, y qué mejor que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo y muchas comunidades latinas”, señaló.

El mural ha generado una oleada de reacciones positivas en redes sociales, aunque también críticas. Para León, el objetivo es “provocar conversación en la calle y que esta converse con la ciudad”, aprovechando el carácter global y multicultural de Barcelona.

El artista, que lleva ocho años dedicado al arte urbano, afirmó sentirse identificado con el tema migratorio por sus raíces en Tenerife y la historia de emigración de su familia, lo que lo llevó a conectar con el mensaje de unidad y empatía que transmite la obra.