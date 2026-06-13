Graba Iván Muñiz junto a Gorditos y Bonitos video en Monterrey

El ambiente estuvo marcado por la energía y el entusiasmo de los asistentes, quienes acompañaron al artista durante las distintas escenas del videoclip.

El cantante y compositor regiomontano Iván Muñiz realizó la grabación del video musical de su tema “Te Vas” en el emblemático Barrio Antiguo de Monterrey, reuniendo a decenas de seguidores, familiares, medios de comunicación e invitados especiales que fueron testigos de este importante momento en su carrera artística.

La canción, originalmente escrita e interpretada por Iván Muñiz, presenta ahora una evolución musical al convertirse en una versión norteña gracias a la colaboración con el grupo Gorditos y Bonitos. Esta nueva propuesta fusiona la esencia de la composición original con sonidos más cercanos al regional mexicano, ofreciendo una versión renovada que promete conectar con un público aún más amplio.

Durante la grabación, el ambiente estuvo marcado por la energía y el entusiasmo de los asistentes, quienes acompañaron al artista durante las distintas escenas del videoclip. Fans y prensa siguieron de cerca cada detalle de la producción, que muy pronto será lanzada junto con el sencillo en todas las plataformas digitales.

El artista continúa consolidando su carrera con nuevos proyectos y apostando por propuestas que reflejan su crecimiento musical.

Además, el intérprete adelantó que el próximo 26 de junio se presentará en el Regio Fest a las 5 de la tarde, donde compartirá escenario con otros talentos. También reveló que se encuentra trabajando en nueva música y en futuras colaboraciones con reconocidos artistas del regional mexicano. Aunque prefirió mantener en reserva los nombres de los involucrados, confirmó que ya existen conversaciones avanzadas e incluso una canción pensada especialmente para uno de estos esperados duetos.