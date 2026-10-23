Gomita te regala 20 mil pesos; aquí te decimos que tienes que hacer

A través de su cuenta de Instagram, la famosa influencer Araceli Ordaz, anunció que regalará 20 mil pesos a uno de sus seguidores

CDMX.- A través de sus redes sociales, la famosa ex payasa y ahora influencer Araceli Ordaz, mejor conocida bajo el sobrenombre de 'Gomita'. Anunció que realizará Giveaway en el que un afortunado entre sus seguidores se hará acreedor de 20 mil pesos mexicanos.El sorteo fue anunciado a través de su cuenta de Instagram, donde explicó el sencillo procedimiento se de debe seguir para participar.El procedimiento es el siguiente: 1- Seguir la cuenta de @SORTEOS_BYQUEEN Y A TODAS LAS CUENTAS QUE ELLOS SIGUEN 2- Busca este post en la cuenta de @SORTEOS_BYQUEEN y etiqueta a una persona. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gomita Oficial (@gomitaoficial123)